Traian Rareş Tuş – aur la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică

În perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020, a avut loc Global e-Competition on Astronomy & Astrophysics (GeCAA) care a îndeplinit în acest an misiunea Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, în contextul pandemiei COVID-19.

Selecția elevilor s-a realizat în urma evaluării portofoliilor elevilor pe baza unor criterii și grile care au ținut seama de rezultatele obținute la olimpiada județeană de anul acesta (februarie 2020) și cele de anul trecut de la olimpiada națională și internațională.

Selecția lotului României a fost coordonată de lect. univ. dr. Cristian Pîrghie, directorul departamentului Observator Astronomic al Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În perioada 25 septembrie – 27 septembrie, s-au desfășurat probele individuale ale competiției GeCAA, la care au participat primii 10 elevi calificați în ordinea descrescătoare a punctajului.

La această competiție au participat aproape 300 de concurenţi, din 40 de țări de pe toate continentele lumii.

Elevii au susținut 3 probe – teoretică, analiza datelor și observațională – pe timpul cărora au fost înregistrați video și monitorizați de profesori din alte țări.

Vineri, 23 octombrie, a avut loc festivitatea de premiere.

Echipa României a obţinut o performanță deosebită: 3 medalii de aur, 4 medalii de argint, 1 medalie de bronz și 2 mențiuni de onoare.

Traian Rareş Tuş – elev în clasa a X-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai” Baia Mare, a obţinut medalia de aur.

La precedentele două ediţii ale Olimpiadei Internaţionale de Astronomie Traian a obţinut medalii de argint, iar rezultatul de acum vine ca o încununare a unei munci constante şi susţinute sub îndrumarea unei echipe de profesori deosebiţi.

Traian este pregătit la astronomie de prof. Stoian Lucian – Colegiul Naţional „Vasile Lucaciu” şi la fizică de prof. Petrică Plitan – Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”.

Team Leaders și mentori ai României la această competiție internațională au fost: prof. dr. Petru Crăciun, inspector de fizică – ISJ Suceava, prof. Oniciuc Dan – Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra Neamț, prof. Stoian Lucian – Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, prof. Liliana Iacob – Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Brăila.

Mentori: Raul Drăgoi, student an II – Facultatea de Fizică din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca şi George Prodan, student an II – Facultatea de Fizică din cadrul Universității București.