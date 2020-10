Parc industrial în Seini

Autoritatea locală din Seini intenționează să realizeze un parc industrial pentru a atrage investitori în oraș. Una dintre problemele cu care se confruntă, însă, este aceea că nu mai are teren disponibil unde să construiască obiectivul dorit.

În consecință, primăria va trebui să cumpere un teren pentru realizarea investiției. În acest moment este la capitolul negocieri.

„O problemă a orașului Seini este aceea că se află între două municipii. Gândiți-vă că distanța este relativ mică între ele. Acesta este un dezavantaj pe care-l are un orășel poziționat ca al nostru. În acest sens, noi ne vom canaliza toate eforturile pentru a cumpăra o suprafață de teren în intravilan, într-o zonă care se pretează pentru a deveni parc industrial. Astfel dorim să atragem și noi investitorii. Din păcate, când am preluat primăria, în 2012, administrația locală nu mai avea în rezervă un teren care să se preteze pentru un parc industrial. De atunci, primăria cred că a cumpărat cinci terenuri pentru a construi: stație de biogaz, blocuri ANL, parc de relaxare etc. Fără aceste terenuri nu am fi avut unde să realizăm investițiile respective. Acum, de curând, am mai preluat încă o clădire, am cumpărat sinagoga, deci noi tot timpul am achiziționat terenuri din cauză că nu am mai avut efectiv rezerve care să corespundă investițiilor dorite. Deo­camdată suntem în negocieri cu terenul dorit, deoarece proprietarul cere o sumă care este mult peste ce am putea noi acorda. Eu sper totuși că va înțelege că facem această investiție pentru orașul nostru și va deveni mai maleabil, acceptând prețul pe care noi l-am propus pentru cele nouă hectare. Acestea se află într-o zonă de intravilan, ce are utilități și unde s-ar putea face acest parc. Dorim să realizăm aici un parteneriat, poate public-privat, sau să vină un investitor căruia noi să-i oferim terenul cu utilitățile și el să vină cu investiția”, a spus Gabriela Tulbure, primarul reales al orașului Seini.