Firesc este să mă întrebați: cine este Mara Calista? Și ce a făcut ea? Să nu vă surprindă că vă spun că nici eu nu am știut nimic despre Mara. Prenumele mi-a rămas în orizontul memoriei întrucât seamănă cu numele râului din Maramureș, pe care este satul natal. Apoi, numele ei, parcă este desprins dintr-un roman sadovenian. Ori din celebra scriere a lui Slavici. Dar nu este vorba de literatură. Doar prin rezonanța numelui. Dacă titlul acestui text îi folosește numele, mă simt dator să lămuresc mica enigmă. Mara Daniela Calista este deputat liberal în Parlamentul României, prin votul alegătorilor din Teleorman. Este specialist în relații internaționale și studii europene. A fost consilier personal al premierului Cioloș, consilier parlamentar la cabinetul Alinei Gorghiu. A candidat pe liste liberale la Roșiorii de Vede și, ca prin farmec, a ieșit parlamentar, în urmă cu patru ani, la 28 de ani.

Dar ce a făcut Mara Calista? Tocmai ce sugeram, în textele mele, să facă orice parlamentar. Adică să spună în scris ce a făcut în mandatul care tocmai se încheie. Este perfect democratic și este respectul dat celor care te-au trimis în Casa Țării. Această rugare am adresat-o, în special, aleșilor maramureșeni. Noi, poporul alegător, nu avem cum să știm câtă sudoare se scurge acolo, în a doua clădire ca mărime din lume, după Pentagon. Am toată prețuirea pentru instituțiile democrației românești, dar este nevoie să știu ce a făcut parlamentarul votat de mine. Votat de noi. Întâmplarea profesională m-a dus în preajma unor deputați și senatori care mi-au adeverit mintea pusă în folosul țării. Unii au legi care le poartă numele.

Mai țineți minte câte foloase a adus, pentru mulți cetățeni, Legea Zoicaș? Parcă am uitat de fostul demnitar, dar legea lui se aplică. De aceea este bine să spuneți lucrurilor pe nume. Cum a făcut tânăra deputată Mara Calista. Adică a publicat, în paginile online ale unui cotidian central, din proprie inițiativă, un raport asupra activității parlamentare pe ultimul mandat. Minuțios și argumentat. Textul are meritul de a părea convingător deoarece trece în revistă inițiativele legislative în care s-a implicat. Sunt enumerate concret legile, colegii parlamentari cu care a colaborat în comisia de Muncă și Protecție Socială. De la combaterea și prevenirea violenței cibernetice, la încurajarea tinerelor familii. Sunt amintite zeci de inițiative care au devenit legi. Nu intru în amănunte, deoarece nu acesta este scopul textului de față. Ci să provoc inițiativa unei tinere deputate care a simțit nevoia să se mărturisească.

Nici nu știu dacă mai dorește un nou mandat, nici nu este important pentru mine, ci am remarcat un gest necesar, în numele transparenței și simțului politic. Nu uit că fiecare parlamentar depune un jurământ. Care înseamnă o mare răspundere pentru cei care își asumă destinul țării. Când dau seama de această asumare? Răspundeți singuri. Deputata Mara Calista a ilustrat, pe câteva pagini făcute publice, sub semnătură proprie, ce a făcut în Casa Țării. Așa, oricine poate aproba și contesta, adică poate evalua rostul și folosul unui ales. Sunt faptele la vedere. Aprecierile generale sunt neconcludente.

Un deputat din Maramureș scria, mai ieri în ziar, cu regretul că nu se mai regăsește pe liste: „Vă asigur pe toți, și mulți știu asta, că nu am fost un parlamentar pierdut pe holurile de-acolo și cu capul plecat. Am fost demn, hotărât cu nevoile Maramureșului în suflet. Demnitatea și hotărârea mea m-au costat acum, aflând că marele meu defect, a spus conducerea, a fost că sunt un tip incomod.” Aceste cuvinte sunt de crezut, dar altceva este când spui pe larg truda unui mandat. Așa, pe puncte. Nu-i târziu să asistăm la un spectacol al sincerității din partea fiecărui parlamentar din Maramureș. Zău, ați fi mult mai aproape de cetățean, mult invocatul alegător de la urne. Faceți, ce a făcut Mara Calista!