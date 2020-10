Piața chiriilor, aproape de colaps

Un an slab din punct de vedere financiar pentru proprietarii de apartamente sau garsoniere care sperau că vor câștiga din chirii în acest an universitar și școlar.

Elevii și studenţii nu se mai încumetă să stea în chirie pentru că de la o zi la alta, situația se schimbă în privința modului de derulare a cursurilor. Agenții imobiliari spun că cererea în privința chiriilor e una foarte mică.

În fiecare an, în luna octombrie când începea anul universitar, exista o explozie a cererilor pentru chirii. Proprietarii de apartamente și garsoniere profitau și ei de solicitările multe și majorau tarifele cu 5-10%. Acum tabloul imobiliar e unul trist, după cum spun agenții din domeniu. Chiriile se mai iau dar pentru un timp foarte scurt.