Reducere de 50% pentru impozitele comercianților din industria HoReCa

Deputatul Adrian Todoran cere Guvernului să salveze agenții economici afectați de pandemie

Protestul ce a avut loc la mijlocul lunii octombrie, pe străzile municipiului Baia Mare, în cadrul căruia câteva zeci de persoane au cerut autorităților statului să ia măsuri pentru salvarea industriei HoReCa (abreviere pentru Hoteluri, Restaurante, Cafenele), nu a rămas fără ecou. Prezentatorul de evenimente Vlad Covaci, unul dintre participanții la protest, spune că revendicările protestatarilor vor face obiectul unei legi elaborate și susținute de deputatul Adrian Todoran.

”Noi am vizat întreaga industrie privind serviciile oferite de hoteluri, restaurante, cafenele și tot ce înseamnă alimentație publică. Dar în special le-am evidențiat pe cele legate de organizarea de evenimente. Aici vorbim de servicii foto-video, sonorizare, decoruri, prezentare, coafură, machiaj, divertisment etc. Nu este posibil să vezi că într-un supermarket intră sute de oameni în același timp, iar la un restaurant, unde se respectă regulile de distanțare socială, personalul poartă mască de protecție, iar clienții o folosesc atunci când se deplasează în local, se dezinfectează permanent incinta și se iau toate măsurile de protecție, să existe interdicția totală de a funcționa. Se lucrează cu unități de măsură diferite. Unora li se impun restricții totale, altora li se permite aproape totul.

Nu e vorba doar de o afacere de nișă. E vorba de noi toți. Omorând industria HoReCa lovești în tot ce înseamnă economia unui stat. Am înțeles foarte bine care sunt regulile și le respectăm. Dar, cu toate acestea, ni se pune lacătul pe locul de muncă, pe afacerea noastră, pe veniturile cu care ne întreținem familiile. Mă bucur că am primit o reacție pozitivă din partea deputatului Adrian Todoran, pentru că singuri e mult mai greu să ne facem auziți. A fost alături de noi din prima clipă și cred că exemplul său trebuie urmat și de alți demnitari, pentru că de aceea au fost aleși acolo, pentru a ne reprezenta interesele noastre, ale oamenilor simpli”, ne-a declarat băimăreanul Vlad Covaci, prezentator de evenimente.

Deputatul Adrian Todoran a afirmat că deja lucrează la o lege care să vină în sprijinul mediului de afaceri din zona HoReCa. ”Este clar că până la imu­nizarea colectivă sau până la producerea unui vaccin eficient împotriva COVID-19, tot ce înseamnă turism, alimentație publică, organizare de evenimente se află sub semnul incertitudinii și al pierderilor financiare. Un pas mare către faliment. De aceea, este imperios necesar ca statul să intervină, pentru a susține agenții economici ce duc greul acestei industrii importante din România. Legea pe care o pregătesc în prezent prevede o scutire a taxelor și impozitelor de 50% pentru toate companiile din domeniul HoReCa, pe o perioadă mai mare de timp. Mă gândesc la câțiva ani, pentru că afacerile respective se află într-un mare declin, iar redresarea va fi lentă și dificilă. În primă fază, pentru a evita întreaga birocrație ce precede adoptarea unui act normativ, voi cere Guvernului să ia această măsură, printr-o ordonanță de urgență, urmând ca, ulterior, proiectul meu să devină lege, prin votul Parlamentului”, a declarat deputatul PMP Adrian Todoran.

În 2020, cifra de afaceri din industria HoReCa a scăzut cu peste 70% față de anul trecut. Peste 40% dintre agenții economici și-au suspendat activitatea pe perioada pandemiei. Înaintea crizei generate de virusul asiatic, în România activau 40.000 societăți comerciale cu capital 100% românesc, având o cifră de afaceri de 5 miliarde euro și 400.000 angajați, adică 10% din totalul angajaților din mediul privat.

Cătălin MAN