Adversar complicat pentru maramureșeni

ACS Fotbal Comuna Recea – ACS Poli Timişoara

Comuna Recea are parte de un nou meci complicat pe teren propriu, azi, 31 octombrie, de la ora 11.00, urmând să întâlnească una dintre revelaţiile acestui sezon, ASU Politehnica Timişoara.

Trupa maramureşeană abordează însă meciul cu încredere, mai ales după victoria din etapa trecută de la Bacău (3-2), dar şi a faptului că în disputele de acasă cu echipele puternice ale ligii secunde deznodământul a fost peste aşteptări. Chiar dacă diferenţa de locuri dintre adversarele de azi, locul 19 versus locul 3, este evidentă, pe jucătorii lui Nae Constantin nu ar trebui să-i sperie acest aspect, ci chiar să-i mobilizeze şi mai mult. Aruncând o privire peste situaţia neplăcută din clasament, e cât se poate de clar că Fotbal Comuna Recea nu are decât o singură variantă în disputa de la matineu, cea a victoriei, pentru a părăsi zona minată în care este acum.

Meciul Comuna Re­cea – Poli Timişoara este arbitrat de Dan Florin Dreve (Cluj-Napoca), Marius Bălan (Dej) şi Iulian Cătălin Brânză (Botoşani). Rezervă: Dragoş Nicolae Lunca (Cluj-Napoca). Observatori FRF: Radu Bitea (Oradea), Ioan Duma (Sibiu).

Programul etapei 10 • Sâmbătă, 31 octombrie, ora 11.00: CSM Reşiţa – Concordia Chiajna; Ripensia Timişoara – Turris-Oltul Turnu Măgurele; AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – Pandurii Târgu Jiu; Dunărea Călăraşi – Metaloglobus Bucureşti; Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Unirea Slobozia; CSM Slatina – SCM Gloria Buzău; ACS Fotbal Comuna Recea – ASU Politehnica Timişoara • Duminică, 1 noiembrie: Fa­rul Constanţa – CS Mioveni, ora 11.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV • Luni, 2 noiembrie: Rapid Bucureşti – Universitatea Cluj-Napoca, ora 18.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV • Marţi, 3 noiembrie: Universitatea Craiova 1948 – Aerostar Bacău, ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV; Petrolul Ploieşti stă.