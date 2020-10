Luna Conștientizării Sindromului Down

Special Olympics România lansează Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down și platforma dedicată acestuia – htps://angajare.specialolympics.ro/, în cadrul proiectului ”Angajați, NU Asistați!”.

Proiectul își propune să pregătească persoanele cu Sindrom Down pentru angajare, durează 24 de luni (1 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2021) și este implementat în 12 orașe din țară.

Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down este lansat în variantă tipărită, precum și sub forma unei platforme online dedicate angajării persoanelor cu SD: https://angajare. specialolympics.ro/. În ambele variante, Ghidul include sfaturi utile pentru candidații cu Sindrom Down, îndrumare pentru familiile lor și informații utile pentru angajatori. Componenta dedicată persoanelor cu SD este adaptată nivelului de înțelegere al acestora. În cadrul proiectului ”Angajați, NU Asistați!”, 120 de persoane cu Sindrom Down vor învăța cum să-și caute un loc de muncă, să comunice cu posibilii angajatori, să se prezinte la interviul de angajare, să se integreze la noul loc de muncă și să relaționeze cu colegii și managerii. Aceste informații sunt scrise în Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down într-un limbaj ușor de înțeles. Piața muncii din România nu este în general foarte generoasă cu persoanele cu Sindrom Down, multe din locurile de muncă disponibile fiind complexe și dificil de adaptat la abilitățile lor. Ghidul pentru angajarea persoanelor cu Sindrom Down vine și în sprijinul angajatorilor, ajutându-i să conștientizeze potențialul de muncă al acestei categorii și posibilitatea de a le angaja dacă mediul de lucru este adaptat specificului lor.

Angajatori locali, specialiști, familii și persoane cu Sindrom Down din comunitate se vor cunoaște mai bine, vor primi informații din domeniu și își vor forma așteptări corecte în ceea ce privește potențialul de angajare a persoanelor cu SD. Astfel se vor crea oportunități de vizită, practică, loc de muncă pentru persoanele cu SD în cadrul companiilor.