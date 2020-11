Dosare penale pentru infracţiuni rutiere

În weekend, poliţiştii rutieri maramureşeni au organizat mai multe acțiuni pentru depistarea conducătorilor auto care conduc vehicule fiind sub influența băuturilor alcoolice şi pentru asigurarea unui climat de siguranţă pe drumurile publice din judeţ.

Sâmbătă şi duminică, poliţiş­tii au constatat 15 infracţiuni contra siguranţei circulaţiei din care 7 de conducere fără permis, 5 de conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, 2 de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice şi una de conducere a unui autovehicul neînmatriculat.

Infracţiunile au fost constatate în Baia Mare, Baia Sprie, Borşa, Săliştea de Sus, Suciu de Sus şi Cupşeni.

În 4 cazuri, conducătorii auto s-au urcat la volan şi fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe numele tuturor persoanelor depistate poliţiştii au întocmit dosare penale.