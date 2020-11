Două macarale vor trage podul peste Someş

Cele două macarale, închiriate cu un milion de lei de administrația locală Ulmeni, ce vor trage podul metalic peste râul Someș, au fost montate aproape integral. Cu ajutorul lor se speră că, în sfârșit, se va face legătura celor două zone, Codru și Chioar, peste apă.

„Visul nostru începe să devină realitate. Știu că în ultimul timp, pe bună dreptate, am fost criticat pentru întârzierea lucrărilor la podul care face legătura dintre Țara Codrului și Țara Chioarului, cunoscut sub numele Podul de la Ulmeni sau Podul lui Morar. Cu toate acestea, eu am continuat să muncesc și să sper că într-o zi, împreună cu dumneavoastră, vom trece peste acest pod. Astfel, continuă montarea celei de a doua macarale, de 750 tone, cu ajutorul căreia vom traversa structura metalică a podului de pe un mal pe celălalt al râului Someș”, a declarat Lucian Morar, proaspăt reales în funcția de primar al orașului Ulmeni.