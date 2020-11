Restanțe la plata drepturilor către persoanele cu dizabilități în Ulmeni

Primarul reales al Ulmeniului trage un semnal de alarmă cu privire la plata drepturilor bănești către persoanele cu dizabilități. Astfel, primăria orașului nu mai are fonduri pentru achitarea restanțelor pe ultimele 3 luni, așa că Lucian Morar cere ajutorul autorităților județene și centrale.

„Sunt alături de persoanele cu dizabilități! Nicio primărie din cele 76 din Maramureș nu are bani să plătească drepturile persoanelor cu handicap. Unele administrații au restanțe de 3 luni. Inclusiv la Ulmeni. Sumele trebuie să se asigure de Guvern. Noi am acoperit din buget, dar nu mai avem bani. Zeci de persoane cu handicap mă sună în fiecare zi. Nu mai au bani de trai. Este o situație disperată. Fac un apel la Ionel Bogdan, președintele PNL, să facă toate demersurile pe lângă Guvern să ni se aloce aceste fonduri. Ar fi trebuit demult să facă lucrul acesta, pentru că a fost secretar în cabinetul premierului. Doar că nu l-au interesat problemele acestor necăjiți”, a spus Lucian Morar, primarul orașului Ulmeni.