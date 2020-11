Preţuri pentru legume şi flori

• De Luminaţie, pieţele ţărăneşti din Baia Mare au fost pline de crizanteme, dar preţurile s-au menţinut ridicate, chiar dacă erau puţini cumpărători. Duminică dimineaţă, crizantemele cu corolă mare costau 1-2,50 lei/fir. Cele mai căutate erau crizantemele „Bobo”, cu flori albe sau galbene, aveau preţul de 5-10 lei pentru o „creangă” (plantă). Lu­mea cumpăra buchete de crizanteme, cu 2-3 lei, dar cei mai mulţi preferau crizantemele cu rădăcină, în ghiveci, preţul fiind între 5 lei şi 30 lei pentru o plantă.

• În piaţa ţărănească Izvoarele din Baia Mare, abundă hribele şi ghebele, dar preţurile nu scad sub 20 lei/kg, respectiv 8 lei/kg. Hribele de categoria a II-a costă mai puţin, 10 lei/kg.

S-au scumpit ouăle de găină de casă, costă 1,20 lei/bucată, cu tendinţă de urcare la 1,50 lei. Atenţie, există „ţărani” care cresc găinile în cuşti industriale şi cer pe ou preţ mare (cele de fermă avicolă costă 50 bani în magazine). Pui de casă, congelat, 25 lei/kg (adus de ţărani la comandă).

• În piaţa Agro (fostul obor de animale) din Baia Mare, varza de toamnă, pentru murat, costă 0,80 lei/kg. Daniel Agoşton din Remetea Chioarului vindea varza cu sacul, la 20 lei, şi o transporta în portbagajul cumpărătorului. Un producător din Halmeu, Vasile Onica, avea în piaţă un camion întreg cu varză şi o oferea cu 50 bani/kg. În 2019, varza a „zburat” cu 1,50 lei/kg!, ne spunea. În acea zi, abia a dat 10 saci cu 80 de bani/kg, aşa că a redus preţul la 0,50 lei/kg. A fost un an 2020 slab pentru legumicultori (a cultivat varză de vară şi de toamnă, cartofi, căpşuni şi porumb zaharat). N-are butoaie să pună varza la murat şi s-o aducă la iarnă în piaţă, iar munca zilierilor agricoli este scumpă, cer 15 lei/oră, plus masă şi cafea. La Măsura 21, fermierul Vasile Onica va primi 1.200 de euro, însă paguba sa este mai mare. A avut profit în 2019, dar are pierdere în 2020…

Cartofi 1 leu/kg (la sac). Gogoşari 2,50 lei/kg. Ardei gras 5 lei/kg. Mă­rar uscat 2 lei/legătură. Cimbru uscat 2 lei/legătură.

Piaţa Angro oferă mai ales legume şi fructe de import. Castane 8 lei/kg. Usturoi uscat 10 lei/kg. Conopidă 3 lei/kg. Struguri 4 lei/kg. Prune 4 lei/kg. Fasole uscată din Polonia 8-11 lei/kg (atenţie, unii cumpără fasolea „de loagă” din angro şi o oferă, cu preţ triplu, în piaţa ţărănească). Roşii din Olanda 4 lei/kg. Castraveţi proaspeţi 5 lei/kg. Varză roşie 3 lei/kg. Ceapă uscată 1 leu/kg (de import, desigur). Morcovi 1,50 lei/kg. Mere 2,50 lei/kg (din Polonia). Portocale 7 lei/kg. Kiwi 6,50 lei/kg. Grapefruit 4,50 lei/kg. Pere 4,50 lei/kg. Clementine 4,50 lei/kg.

Preţurile se menţin reduse din cauza concurenţei produselor de import. Consumatorii preferă morcovii din alte ţări, costă 1,50 lei/kg; cei locali costă dublu.