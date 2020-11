Ce i-ați spune președintelui țării?

Acest text a pornit de la o inspirată provocare a revistei timișorene “Orizont”, care a pus întrebarea: ce i-ați comunica, într-o discuție privată, președintelui țării? Au răspuns profesori, artiști lirici, directori de editură, psihologi, publiciști, politologi, scriitori și un fost ministru. Da, lume bună, capabilă de subtilități din domeniile ce le-au marcat personalitatea. Deci să ne închipuim o întâlnire între patru ochi, cu președintele, oriunde în țară, păstrând distanța pandemică, dar și cea protocolară, și într-un dialog relaxat să ne spunem gândurile care ne frământă. Ar fi un exercițiu democratic, mult clamat în campanii electorale, când se face trimitere la popor. Scene populare se mai văd, cu strângeri de mâini, cu trei cuvinte peste gard. Dar să ne închipuim un dialog fără complexe, cu reflecții asupra situației de fapt.

Ce i-ar spune profesoara? “Niciodată nu am văzut mai multă ură deșănțată, mai multă vulgaritate, mai mult șovinism și mai multă incultură etalată fără obraz, în viața de zi cu zi, în școli, pe rețele de socializare, la diferite posturi de televiziune, în Parlament și în alte foruri politice. Țara asta, care ar avea totul să fie atractivă, care are o poziție geopolitică dificilă, dar tocmai de aceea cu posibilități unice. Dați importanță culturii prin toate mijloacele. Faceți un singur minister pentru educație și cultură.” A fost Ioana Bentoiu, artist liric și profesor, cetă­țean român și elvețian. Ce spune Lidia Bodea, directoare de editură? „Nu vă înțeleg indiferența cu care contemplați dezastrul din cultură și educație.” Publicista Rodica Culcer: „Povestea cu independența justiției mi se pare doar un pretext pentru a nu tulbura cuibul de viespi și a proteja sistemul. Și, probabil, din același motiv, nici nu-l preocupă reformarea acestui stat anchilozat și nefuncțional pe care îl conduce. Cine sunteți de fapt, domnule Iohannis?, l-aș întreba în final, dar cred că în acest moment al ipoteticei conversații voi fi fost împinsă pe scările Cotrocenilor.”

Doamna Culcer, cine v-a pus să vă dați întâlnire la Cotroceni? Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca: „Domnule Președinte, într-o lucrare dedicată psihologiei românilor am arătat că în cazul românilor, încrederea interpersonală extrem de scăzută nu stimulează cooperarea, ceea ce nu duce la instituții moderne, puternice care să ne ajute să ne utilizăm potențialul bun de inteligență. Sigur că instituțiile nu există în sine. Oricât de bine le-am gândi, acestea funcționează prin oamenii de acolo.” Cel mai percutant dialog l-ar purta politologul Cristian Preda, care ar adopta postura unui reporter de la secția politică a unei gazete. Iată câteva întrebări. „Când i-a venit ideea că ar putea fi primar? Dar președinte? Se consideră a fi un politician de stânga, de dreapta sau de centru? Cu cine a votat în 1990 la președinție? Dar în 2004? Cum l-ar portretiza pe Corneliu Coposu? Dar pe generalul de Gaulle? Cum își pregătește discursurile? Citește literatură? Caragiale s-au Eminescu? Thomas Mann sau Soljenițîn? Ce se vede făcând după cel de-al doilea mandat de președinte?”

După ce scriitorul Mihai Zamfir se arată emoționat că avem în fruntea țării, în cea mai înaltă magistratură, o persoană care provine din etnia germană formulează un set de întrebări. „Avem strategie de țară? Există o gândire pentru agricultură și turism?” I-ar mai spune că „o țară nu poate înflori cu o populație needucată, bolnavă sau incultă. Că educația, sănătatea și cultura nu sunt domenii care înghit bani de la buget fără să aducă profit. Aduc un profit imens! Sunt mega-investiții cu mega-miză.” Dumneavoastră, dragi cititori, puteți continua exercițiul. Fostul ministru Funeriu răspunde: „Cine își imaginează că poate exista o discuție privată cu președintele țării, se înșeală.”

Ce l-aș întreba eu? Cunoașteți Maramureșul? Dar pădurile lui? Care s-au dus, când în jos și când în sus!