Localităţile Ulmeni și Mireș, legate prin noul pod!

– structura metalică a fost trasă peste apă –

După circa 6 ore, podul peste Someș, din dreptul localității Ulmeni, a fost trecut pe celălalt mal la Mireșu Mare. Acțiunea a părut una foarte greu de realizat în urmă cu un an, când structura metalică a podului, ce cântărește aproximativ 350 de tone, a avut de suferit la prima încercare, aceasta fiind eșuată.

Acum, cu ajutorul a două macarale de mare tonaj, procedura a fost un succes, podul fiind trecut peste apă și legând cele două maluri ale apei (Orașul Ulmeni și Comuna Mireșu Mare). Lucrările rămase de executat în acest moment, până la inaugurarea oficială, par floare la ureche în comparație cu traversarea structurii peste apă. Ziua în care s-a realizat traversarea structurii va rămâne în istoria zonei.

„Astăzi (n.r. miercuri, 4.11.2020) este cea mai importantă zi în execuția podului peste râul Someș, deoarece suprastructura metalică a podului este traversată, cu ajutorul celor două macarale peste apă, unind cele două maluri. Nu de multe ori în cariera mea am avut emoții, însă azi simt o încărcătură emoțională foarte mare, pentru că acest pod peste Someș este cel mai important obiectiv al carierei mele administrativ – politice. Mi-am asumat această investiție în fața cetățenilor din Ulmeni, dar și în fața maramureșenilor, o investiție dorită de generații întregi, și iată că acum suntem tot mai aproape de finalizarea ei. Îmi amintesc că o străbunică de-a mea a murit, cu aproape 100 de ani în urmă, traversând râul cu un bac, de lemn la acea vreme. Locuitorii de pe ambele maluri ale Someșului au dorit să fie uniți printr-un pod și uite că acum li s-a îndeplinit dorința. Podul va avea peste 100 de metri deschidere peste luciul de apă fără niciun pilon de susținere, fiind doar suprastrucura metalică, și nu va avea limită de tonaj. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în dorința mea de a duce la bun sfârșit această investiție, deși nu a fost ușor”, a spus Lucian Morar la momentul trecerii structurii metalice peste râul Someș.

Construcția a început în urmă cu 5 cinci ani și s-a lovit de o serie de probleme. Podul are peste 14 metri lăţime, cu două benzi rutiere, câte una pe sens, plus alte două pietonale. Valoarea proiectului se ridică la peste 10 milioane de lei cu TVA inclus, din care primăria a cofinanţat lucrarea cu peste un milion de lei. Prin construcţia noului pod, distanţa drumului care leagă Ulmeni de Baia Mare se va scurta cu circa 15 kilometri. Şoferii nu vor mai fi obligaţi să facă un ocol pe la podul de la Ardusat pentru a putea trece de cealaltă parte a râului Someş.

Lucrările rămase de executat sunt așezarea dalelor de beton peste structura metalică și turnarea covorului asfaltic. Podul de la Ulmeni se alătură celui de la Seini, care a fost trecut de asemenea peste apă, în urmă cu câteva zile. Diferența este că la cel din Seini construcția a început doar cu doi ani în urmă și acum se apropie de finalizare.