Derby sub „Dealul Florilor”, Şomcuta deplasare la lider

Sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00, este programată ultima etapă a turului în Liga 3, Seria 10, în care se va consuma derby-ul Nordului dintre CS Minaur Baia Mare şi CSM Satu Mare, iar Progresul Şomcuta Mare are deplasare pe terenul liderului SCM Zalău.

CS Minaur va disputa azi al cincilea meci în decurs de 14 zile, adversar urmând să-i fie rivala de la Satu Mare, CSM. Derby probabil mult spus, cele două nemaifiind echipele cu pretenţii de altădată, care ofereau spectacol total atât în iarbă, cât şi în tribune. Însă indiferent de perioada în care ne aflăm, formaţia de sub „Dealul Florilor” vrea sub orice formă acontarea celor trei puncte, mai ales că băieţii lui Dorin Toma vin după un eşec (primul) la Sânmartin, pe care sperăm că deja l-au uitat. Se pot revanşa cu o victorie în confruntarea cu sătmărenii, obligatorie de altfel în bătălia primelor două poziţii, care dau posibilitatea accederii la barajul de promovare. Sperăm să avem parte de un derby plăcut, între două echipe rivale, din care băimărenii să iasă cu o victorie.

Meci dificil pentru Progresul Şomcuta Mare, care se va deplasa în fieful liderului SCM Zalău, echipă ce nu a cunoscut înfrângerea în actuala stagiune. Maramureşenii, cu o situaţie deloc fastă în clasamentul la zi, merg însă cu un moral ridicat după victoria din etapa trecută, 4-2 cu Luceafărul Oradea, şi vor încerca să obţină măcar un punct. Nu ştim dacă acest obiectiv va fi atins, dar sperăm ca jucătorii lui Cristian Bogdan să aibă atitudine, determinare şi să lupte de la egal la egal împotriva unui adversar cotat cu mari şanse la clasarea la unul dintre primele două locuri.

Programul etapei 9 (ultima a turului, sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00): Someşul Dej – CSC Sânmartin; Luceafărul Oradea – CAO 1910 Oradea; SCM Zalău – Progresul Şomcuta Mare; CS Minaur Baia Mare – CSM Satu Mare; ACS Unu Fotbal Club Gloria Bistriţa – Sportul Şimleu Silvaniei.