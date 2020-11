În Sighetu Marmației, Primăria se reorganizează!

Noul primar al Sighetului intenționează reorganizarea serviciilor subordonate primăriei pentru o eficientizare a activității administrației locale. Dacă totul merge conform planului, schimbarea ar urma să se producă până la finele acestui an.

Vizate sunt în primul rând Regia Autonomă Urbana și Mara Nord-SA, două dintre societă­țile importante, subordonate primăriei.

„Să funcționăm eficient și coerent ar trebui reorganizarea societăților aflate în subordinea primăriei. Eficientizarea înseamnă progres, iar noi ne dorim să fim un oraș care progresează. Astfel, am făcut demersuri către toate instituțiile pentru a afla organigrama fiecăreia, statul de funcții și reașezarea pentru o nouă organizare a primăriei, foarte necesară, având în vedere situația din ultimii ani din cadrul instituției, din zona orașului. Sigur, lucrurile din afară se văd într-un fel, din interior sunt altfel toate, ceva nu funcționează. Asta am observat din afară. Eu ca fost prefect cunosc mai bine situația și atunci am și știut cum să mă poziționez față de această situație. După ce primesc toate informațiile de la instituțiile din subordine, urmează să desemnez un colectiv de lucru care să se ocupe de reorganizarea primăriei și în special vorbim aici despre reorganizarea a două instituții importante: serviciul RA Urbana și Mara Nord SA. Avem nevoie de transport public și suntem obligați chiar prin lege să asigurăm acest transport pe raza UAT-ului, însă el nu func­ționează cum ar trebui, astfel că avem aici de pus la punct activitatea. Mai este și acel proiect cu autobuzele electrice. Din păcate, în acest moment, el stagnează, dar sperăm să putem salva acest proiect. De asemenea, sunt probleme și la cealaltă societate, Urbana. Inițial, această societate era un serviciu în cadrul primăriei, ulterior a primit atribuții din ce în ce mai complexe. Din acte rezultă că putem vorbi aici de o primărie paralelă. Este o societate cu o organigramă care cuprinde un număr de 93 de angajați. Practic, avem serviciu juridic, contabilitate, achiziții publice și alte servicii pe care le regăsim și în cadrul Primăriei Sighet și atunci ar fi o dublare a acestor servicii. În aceste condiții, cred că ar fi necesar să facem un pas pentru a readuce la primărie multe dintre serviciile de acolo. Vorbim de spațiu locativ, bazele sportive, serviciile de iluminat public etc. Trebuie aduse ca servicii în cadrul primăriei, pentru că nu s-a dovedit a fi un succes externalizarea acestor servicii către această societate. Eu mi-aș dori ca schimbarea să fie făcută în cel mai scurt timp, poate până la sfârșitul anului. O să vedem, împreună cu colegii din primărie, care va fi soluția cea mai bună”, a spus Vasile Moldovan, noul primar al Sighetului.