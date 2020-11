Topul firmelor maramureșene 2020 • GRAIUL MARAMUREȘULUI – locul I

– Activități de editare a ziarelor –

Excelența în afaceri, managementul de calitate și rezultatele onorante înregistrate de companiile maramureșene în anul 2019 au fost premiate, vineri, de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în cadrul celei de-a XXVII-a ediții a evenimentului „TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE”.

Desfășurată într-un an puternic afectat de efectele negative ale crizei coronavirusului, această ediție a stat sub semnul provocării și al dorinței de revenire la activitatea economică de dinainte de criză, dar aspectul cel mai important este că stă sub semnul forței transmise de companiile care, în anul 2019, prin activitatea lor, au depus efort maxim și au contribuit pozitiv la evoluția economică locală și națională.

În acest an, 117 firme maramureșene, recent intrate pe piață, aflate la prima participare sau veterane în mediul de afaceri și în competiția „Topul firmelor maramureșene”, au fost premiate pentru performanță, progres, viziune și rezultatele deosebite obținute în 2019, un an în care s-a vorbit încă de creștere economică.

„Adresez felicitări tuturor companiilor participante la cea de-a XXVII-a ediție a evenimentului TOPUL FIRMELOR MARAMUREȘENE și îmi exprim aprecierea față de efortul și perseverența conducătorilor acestor companii de top care, prin implicare, profesionalism și respect față de afacere și membrii echipei, definesc toate aceste rezultate premiate de Camera de Comerț și Industrie Maramureș. Vă doresc mult succes și pe mai departe în activitatea Dumneavoastră, putere de muncă și viziune în relațiile de afaceri” – a spus Florentin Nicolae TUȘ, președintele CCI Maramureș.