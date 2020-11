Planuri pentru mandatul cel nou în Budești,

Autoritatea locală din Budești este împrospătată, în urma alegerilor, ea vine cu alte abordări decât anterioara. Printre obiectivele propuse de noul primar se numără reparațiile de drumuri comunale, o acțiune care a și început deja.

Pe alocuri s-au făcut pietruiri, pe alocuri plombări la asfalt. De asemenea, spune primarul… e nevoie și de reparații la drumurile agricole. Oamenii și-au luat tractoare, felurite utilaje, dar nu pot merge cu ele pe vechile drumuri de car, și le distrug. De asemenea, se dorește achiziționarea unui buldoexcavator, pentru orice fel de lucrări, comuna deți­ne doar un tractor cu o remorcă mică. ”L-am folosi la deszăpeziri, la lucrări la rețeaua de apă, la pietruiri…”.

De asemenea, de foarte mare importanță este înființarea unui birou silvic aici, în Budești, știut fiind că zona are un vechi of în ceea ce privește relația cu silvicii. Ocolul Silvic Mara se află în Sighetu Marmației, pentru orice cerere de lemne de foc se merge 30 de kilometri, dar nu un singur drum… De asemenea, pădurea comunală are problemele ei, încă sunt doborâturi care nu s-au marcat și ridicat din pădure de la furtuna din septembrie 2017!!!

”A scăzut valoarea lemnului la sub un sfert, a scăzut și cantitatea, dar trebuie să punem în valoare ce se mai poate…”, încheie noul edil.