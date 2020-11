Depozitul de deșeuri din Sârbi, în pericol?

Cu aviz favorabil de la comisia de buget finanțe, proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Depozitul de deșeuri din Sârbi, comuna Fărcașa, a trecut cu bine.

Este vorba despre un proiect discutat și rediscutat, un proiect prea mult amânat, care are nevoie de finalitate. Astfel, vor fi scoase la licitație lucrările rămase de executat (proiectare cu execuție) şi se va selecta un operator economic constructor, care să ducă la bun sfârșit acest proiect – a declarat Ionel BOGDAN, președintele CJ.

În caz contrar, există riscul de a înapoia peste 60 milioane de euro, doar din fonduri europene, plus 166 milioane lei, bani alocați de Guvernul Orban pentru finalizarea proiectului.

Proiectul are o valoare de aproximativ 216 milioane lei, cu TVA, având ca termen de realizare, cel târziu anul 2023. (o.m.)