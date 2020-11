Accentul va cădea pe cetățean în Tăuții Măgherăuș!

Noul primar din Tăuții Măgherăuș, Dumitru Marinescu, consideră că cel mai important în ceea ce privește mandatul său de primar (una din marile surprize ale alegerilor locale, indiscutabil), este întoarcerea spre cetățean.

În paranteză spus, am găsit la primărie uși deschise, personal care rezolvă probleme pe loc.

„Cel mai important pentru mine este să dăm importanță cetățeanului. Indiferent ce am realiza, proiectul meu de bază este să respectăm omul. Începând de la personalul primăriei până la mine, vreau să văd atitudine profesionistă, respect, comportament decent în relația cu omul.” – spune edilul.

Dar are și proiecte importante, cum ar fi racordarea tuturor locuințelor la utilită­țile publice. Aflăm astfel că pe strada 1, adică pe drumul european 58, majoritatea locuințelor nu sunt racordate la rețeaua de canalizare… De asemenea, extinderea rețelelor de gaz spre Nistru și Băița.