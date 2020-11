Administrație nouă, planuri mărețe în Călinești

Autoritatea locală din comuna Călinești are proiecte serioase pentru mandatul ce vine.

În primul rând, canalizarea, care a rămas pe dinafară când s-a făcut, în pripă, modernizarea de drum județean Baia Sprie-Bârsana. Primarul Petru Nemeș are însă o listă mult mai vastă.

„Vrem să continuăm asfaltările ulițelor. S-a făcut în satul Călinești, dar e timpul și pentru celelalte sate. Vom vedea dacă prin PNDL sau CNI. Apoi, suntem în listă pentru aducțiunea de gaz, prin POIM. Dar înainte de toate, vreau echiparea școlilor cu mijloace moderne, de la table inteligente la camere web, routere și tablete. Am achiziționat prin POC 205 tablete, pentru toți elevii și profesorii” – spune el.

De asemenea, se speră finalizarea lucrărilor la școala ce a ars, din Vălenii Maramureșului, deo­camdată elevii învățau în două schimburi, în jumătatea neafectată de clădire.