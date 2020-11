Tinerii din Firiza dezbat și găsesc soluții pentru comunitatea lor

20 de tineri din Firiza s-au întâlnit zilele trecute, în online, pentru a dezbate problemele comunității în care trăiesc și pentru a găsi soluții.

„Am găsit soluții de promovare a locurilor minunate din Firiza și am identificat agenți economici care pot avea și ei o contribuție în proiectele pe care aceștia le vor implementa pe viitor. Am realizat postere pentru a promova Firiza, am avut și un concurs în cadrul căruia trei tineri au fost premiați pentru că deți­neau cele mai vechi obiecte”, a subliniat Ioana Hochia, organizator al evenimentului online, adăugând faptul că urmează alte două sesiuni în cadrul cărora tinerii se vor familiariza cu managementul proiectului și, apoi, vor putea gândi și aplica proiecte ce vizează comunitatea. „Îmi doresc ca aceștia să fie activi din punct de vedere social și să acționeze ori de câte ori va fi necesar”, a concluzionat Ioana Hochia. Proiectul este implementat de Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș, în parteneriat cu Asociația Mansio din Firiza.