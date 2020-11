75.000 euro pentru prevenirea separării copilului de familie

Hope and Homes for Children şi PEPCO România continuă, pentru al treilea an consecutiv, parteneriatul pentru prevenirea separării copilului de familie prin intervenții de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor dezavantajați, cu o nouă sponsorizare în valoare de 75.000 de euro.

În total, 130 de copii din 11 județe și Municipiul București vor fi susținuți, începând cu această lună și până la finalul lunii septembrie 2021, cu rechizite, computere, manuale și alte materiale necesare studiului, precum și cu îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă.

În acest an, 160 de copii vulnerabili din județele Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sibiu, Suceava și în municipiul București au fost sprijiniți să rămână alături de părinții lor și să nu abandoneze școala.

Noua sponsorizare va susține, de asemenea, și amenajarea unor spații de învățare corespunzătoare pentru copii, acasă (după caz, renovarea camerei de studiu și/sau mobilarea ei).

În total, începând cu anul 2019 și până în prezent, 280 de copii în situație de risc de abandon școlar timpuriu au fost sprijiniți să își continue studiile, în cadrul parteneriatului cu PEPCO România.