Tragerea la sorţi a grupelor EHF European League, săptămâna viitoare

Handbalistele de la CS Minaur Baia Mare își vor afla adversarele din EHF European League săptămâna viitoare. În faza grupelor sunt calificate direct patru echipe: Ikast (Danemarca), Siófok (Ungaria), CS Minaur (România) și Lada Togliatti (Rusia). Acestea nu se pot întâlni în grupă, fiind repartizate în prima urnă valorică la tragerea la sorți pentru cele patru grupe de câte 4 echipe. De asemenea, în grupe nu pot fi echipe din aceeași țară. Partidele din grupe vor începe în luna ianuarie a anului viitor. Sferturile de finală, unde merg primele două clasate din fiecare grupă, vor avea loc pe 27 martie și 3 aprilie, iar pe 8-9 mai va avea loc turneul Final Four.

În turul III preliminar au fost „duble” care n-au mai avut loc, sunt întâlniri în care se joacă un singur meci, iar acest lucru tot din cauza Covid-19.

• Turul 3 preliminar: Super Amara Bera Bera (Spania) – HC Zvezda Zvenigorod (Rusia) 27-27 (retur duminică, în Rusia); Kastamonu Belediyesi (Turcia) – DVSC Schaeffler Debrecen (Ungaria), se joacă un singur meci, sâmbătă, în Turcia; Byasen Handball Elite Trondheim (Norvegia) – MKS Perla Lublin (Polonia) 0-20; HC Dunărea Brăila (România) – Viborg HK (Danemarca), ambele meciuri se vor juca la Brăila, sâmbătă și duminică; Issy Paris 92 (Franța) – Nykobing Falster Handbold (Danemarca) 28-16 (returul duminică în Danemarca); Thuringer HC (Germania) – HSG Blomberg Lippe (Germania) 27-31 (returul sâmbătă, la Blomberg); Astrahanocka Astrahan (Rusia) – Molde HK Elite (Norvegia) 20-0; Fleury Loiret Handball (Franța) – H65 Hoors HK (Suedia) 29-26 (returul duminică în Suedia); Nantes Atlantique Handball (Franța) – SCM Gloria Buzău (România) 23-16 (returul duminică, la Buzău); Alba Fehervar KC (Ungaria) – Storhamar Hand­ball Elite (Norvegia), ambele meciuri se joacă la Hamar, sâmbătă și duminică; DHK Banik Most (Cehia) – Vaci NKSE (Ungaria), se dispută un singur meci, sâmbătă; Kuban Krasnodar (Rusia) – Tussies Metzingen (Germania) 20-0.

Alături de cele patru echipe direct calificate, mai sunt alte trei care se cunosc de acum, învingătoare la „masa verde”: Kuban, MKS Lublin și Astrahanocka. Practic, avem trei echipe din Rusia, iar dacă Zvezda va urca și ea în grupe (și are toate șansele), atunci fiecare din cele patru grupe va avea o echipă din Rusia. Asta înseamnă și că una dintre adversarele echipei noastre va fi din Rusia (sigur nu Lada Togliatti). (csminaur.ro)