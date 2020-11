Uleiul din ficat de cod ar putea preveni îmbolnăvirea de Covid-19

Persoanele care iau ulei de ficat de cod ar putea avea un risc mai scăzut de a face Covid-19 sau, dacă se infectează, au șanse mai mici de a dezvolta complicații, este ipoteza celui mai mare studiu clinic care se desfășoară în acest moment în Norvegia.

Studiul clinic a început în luna noiembrie și va include cel puțin 80.000 de persoane cu vârsta sub 75 de ani care nu au luat ulei de ficat de cod, capsule cu ulei de pește, vitamina D sau multivitamine în ultimul an. Jumătate dintre ei vor lua o doză zilnică de ulei din ficat de cod, iar cealaltă jumătate va primi un produs placebo. Ei vor fi aleși aleatoriu, așa că nu vor ști ce produs li se va administra. Rezultatele vor fi disponibile anul viitor, în luna mai. Tot atunci, studiul va arăta ce efecte are acest tip de ulei asupra altor boli virale, cum ar fi gripa sezonieră și răcelile obișnuite.

Proiectul face parte din Koronastudien, un studiu mai amplu al Spitalului Universitar din Oslo. Încă din martie, specialiștii de aici au invitat norvegienii să răspundă la un chestionar online despre obiceiurile lor de viață: ce suplimente alimentare iau și ce simptome au avut cei care s-au infectat cu noul coronavirus. Aproximativ 150.000 de persoane au răspuns până acum, iar răspunsurile lor arată că persoanele care consumă în mod regulat ulei de ficat de cod sunt mai puțin predispuse la infectare, iar cele care contractează totuși virusul, dezvoltă forme ușoare ale bolii.

Uleiul de ficat de cod este bogat în vitamina D și acizi grași Omega-3 (în special EPA și DHA, doi dintre cei mai importanți acizi grași polinesaturați).