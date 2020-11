ACS Fotbal Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu

Meci al suferinţei în cadrul etapei 14 a Ligii 2, între ACS Fotbal Comuna Recea şi Pandurii Târgu Jiu, ocupantele locurilor 19 şi 21 (ultimul). Partida dintre cele două formaţii în foame de puncte se va consuma azi, 25 noiembrie, de la ora 14.00, pe terenul din Recea. Patru puncte sunt între cele două formaţii înaintea confruntării directe, maramureşenii au acumulat 11, iar gorjenii au doar 7 puncte.

ACS Fotbal Comuna Recea revine în propriul fief după două deplasări eşuate, la Buzău şi Metaloglobus, în ambele cedând cu acelaşi scor, 0-2. Pandurii vine, în schimb, în nordul ţării după a doua victorie stagională, 2-1 cu CSM Slatina, şi implicit cu încrederea necesară unui alt rezultat pozitiv. Conştienţi de traseul neplăcut al echipei, jucătorii lui Nae Constantin sunt obligaţi ca din meciul cu lanterna roşie să obţină doar cele trei puncte, alt deznodământ complicând şi mai mult viitorul rămânerii în Liga 2. Meciul Comuna Recea – Pandurii îl va avea la centru pe Sorin Vădana, ajutat de Csaba Antal (ambii Cluj-Napoca) şi George Suciu (Câmpia Turzii). Rezervă: Dan Florin Dreve (Cluj-Napoca). Observatori FRF: Radu Bitea (Oradea), Eduard Dumitrescu (Piteşti).

Programul etapei 14 • Miercuri, 25 noiembrie, ora 14.00: Ripensia Timişoara – Farul Constanţa (amânat); Dunărea Călăraşi – CS Mioveni; Viitorul Pandurii Târgu Jiu – Concordia Chiajna; CSM Slatina – Turris-Oltul Turnu Măgurele; ACS Fotbal Comuna Recea – Pandurii Târgu Jiu; Aerostar Bacău – ASU Politehnica Timişoara; Petrolul Ploieşti – SCM Gloria Buzău (ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV) • Joi, 26 noiembrie: AFK Csikszereda Miercurea Ciuc – FC Universitatea Cluj (ora 16.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); FC Rapid Bucureşti – CSM Reşiţa (ora 18.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV); Unirea Slobozia stă. Partida U Craiova 1948 – Metaloglobus Bucureşti s-a disputat ieri.