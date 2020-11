O maramureșeancă, mentor la Romanian Science Festival

Iuliana Bledea, o tânără din Sighetu Marmației, masterandă la University College London din Marea Britanie, participă în acest an la Romanian Science Festival (RSF) în calitate de mentor.

Aceasta coordonează o echipă de elevi de la o școală din Timișoara în cadrul concursului „Viitorul pe placul tău”. În cadrul unei sesiuni live transmise de RSF, Iuliana a dezvăluit secretele sistemului GPS aflat în creierul uman, dar și cum e să lucrezi cu un laureat al Premiului Nobel, maramureșeanca aflându-se în echipa profesorului John O’Keefe. Iuliana a absolvit Colegiul Național „Gheorghe Sincai” din Baia Mare, iar în prezent studiază neuroștiințele la University College London. „Cea mai mare pasiune a mea este creierul uman. De aceea, am studiat trei ani neuroștiințe la University College London și am ales să continui cu un master la aceeași universitate pentru a conduce un proiect de cercetare sub supravegherea profesorului John O’Keefe, laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 2014. Proiectul meu se axează pe înțelegerea unor mecanisme biologice care îi permit creierului să ne localizeze poziția în spațiu. În viitor, plănuiesc să îmi continui studiile printr-un doctorat în neuroștiințe computaționale și neuroinginerie”, a punctat Iuliana Bledea.