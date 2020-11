Din 2021, la nivel diecezan, Ziua mondială a tinerilor se va marca în Duminica „Cristos, rege”

La ceremonia de preluare a Crucii Zilei mondiale a tinerilor (ZMT), desfășurată la Sfânta Liturghie din bazilica San Pietro duminică, 22 noiembrie, papa Francisc a anunțat că, începând de anul viitor, celebrarea diecezană a Zilei mondiale a tinerilor este transferată de la Duminica Floriilor la Duminica „Cristos, Rege”.

„În timp ce ne pregătim pentru următoarea ediție intercontinentală a Zilei mondiale a tinerilor, aș vrea să relansez celebrarea acesteia în Bisericile locale. După trecerea a 35 de ani de la înființarea ZMT, după ce am ascultat diferite păreri și Departamentul pentru laici, familie și viață – care are competența pentru pastorația tinerilor – am decis transferarea, începând de anul viitor, a celebrării diecezane a ZMT de la Duminica Floriilor la Duminica „Cristos, Rege”. În centru rămâne misterul lui Isus Cristos, Răscumpărătorul omului, după cum a subliniat întotdeauna Sfântul Ioan Paul al II-lea, inițiatorul și patronul ceresc al ZMT. Dragi tineri, spuneți cu glas tare prin viața voastră că Isus Cristos este viu și domnește! Dacă voi veți tăcea, vor striga pietrele!”, a subliniat papa Francisc în salutul său. La finalul acestei Sfinte Liturghii, delegația restrânsă, de aproximativ zece persoane, a Bisericii din Panama a predat Crucea ZMT și icoana mariană unei delegații la fel de restrânse a Bisericii din Lisabona, care va găzdui în 2023 următoarea ediție intercontinentală a Zilei mondiale a tinerilor.