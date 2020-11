„Pandemia a scos la suprafață comorbiditățile sistemului de învățământ” (III)

Reporter: De la începutul acestui an școlar, SLI MM a intentat mai bine de 10 noi procese în vederea obținerii diferențelor salariale. Care e speța acestora?

prof. Ioana Petreuș: În urma proceselor SLI MM, luna trecută, 4.462 de salariați din școlile din Maramureș au beneficiat de plata unor hotărâri judecătorești, dintre care amintesc: dobânzile legale (penalizatoare), spor predare simultană, plata pentru orele de educație fizică la învățători, indemnizația de instalare, sporul de doctorat, indemnizație secretari-contabili și sporul pentru condiții vătămătoare și periculoase. Deoarece disfuncționalitățile salariale persistă, unele cauzate de programul de salarizare Edusal, și în acest an școlar continuăm demersurile prin acțiuni în instanță pentru recuperarea drepturilor salariale ale personalului care lucrează în în­vă­ță­mânt. În urma calculelor efectuate, s-a constatat că prejudiciul material este semnificativ, numai într-o lună poate fi între 200 și 1.000 de lei, în funcție de tranșa de vechime a cadrelor didactice. Cele mai importante spețe aflate pe rolul instanțelor: încadrarea corectă, prin recunoașterea tranșelor de vechime și actualizarea sporurilor la salariul de bază actual, ele fiind rămase la nivelul de salarizare din anul 2016. Pentru prima speță, așa cum am arătat într-un comunicat, 21 de unități școlare din județ au sentințe definitive ale Curții de Apel, sentințe ce trebuie puse în plată încă din acest an, conform legii. În aceste zile, departamentul juridic SLI MM depune în instanță documente pentru un proces nou, pentru personalul auxiliar, pentru câștigarea sporului de stabilitate de 15%. Deoarece condițiile de muncă s-au schimbat pentru cadrele didactice, FSLI face toate demersurile necesare pentru acordarea sporului de calculator, dar și pentru modificarea regulamentului privind acordarea sporurilor pentru personalul auxiliar. Dacă acest regulament nu va fi modificat ca să poată fi pus în aplicare, vom acționa din nou în instanță, cum s-a mai întâmplat pentru perioada 2011-2018, pentru acordarea sporului de condiții de muncă specific personalului auxiliar și nedidactic. În această lună, Curtea Constituțională a României urmează să se pronunțe privind majorarea salarială prevăzută în Legea 153/2017. Dacă nu va respinge cererea formulată, putem vorbi de un proces similar cu cel privind neaplicarea Legii 221/ 2008. Dacă vorbim destul de mult despre procese, în prezentarea activității sindicatului, o facem pentru că ele există, nu aș vrea însă să se înțeleagă că ne-am învățat cu instanțele de judecată și a început să ne placă. Dimpotrivă. Ne dorim să existe și alte modalități de a obține drepturile care se cuvin personalului din în­vă­ță­mânt, dar pentru asta ar trebui modificată Legea Dialogului Social. Sau, mai bine zis, ne do­rim un sistem de educație în care să nu fie nevoie de atâta zbatere, consum de energie și timp pentru respectarea personalului din învăță­mânt, a legilor și a condițiilor de muncă. Cred că dacă ar fi existat acea reformă a sistemului, societatea românească ar fi arătat azi cu totul altfel, poate eram mai mulți și mai educați, iar sindicatele nu s-ar fi ocupat de cursuri de formare, proiecte, inițiere de legi, procese etc. Pentru că ne aflăm aproape de final de an, privind retrospectiv, consider că una dintre cele mai importante realizări sindicale ale anului 2020 este apariția Legii 185/2020 a cărei inițiativă aparține exclusiv FSLI. Legea dă posibilitatea completării/ întregirii normei didactice cu ore remediale, ceea ce reprezintă un prim pas în salvarea colegilor noștri cu catedre aflate la limită sau cu ore în mai multe școli. Legea 185 a adus și alte modificări importante Legii Educației Naționale, cum ar fi reducerea numărului de elevi în clasă și reglementarea statutului de mentor. Nădăjduim că lucrurile vor intra la un moment dat într-un făgaș normal și toată lumea va merge sănătoasă la școală.