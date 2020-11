Pe alocuri, iarna și-a intrat în drepturi în Maramureș. Și nu sunt doar crestele înzăpezite, sunt și drumuri. Zilele trecute, am parcurs drumul județean Băiuț-Cavnic, mai ales că la ieșirea din Strâmbu nu era montat încă indicatorul de ”Drum închis pe timp de iarnă”, în timp ce l-am găsit la locul lui pe cel din Cavnic…

În mai multe locuri, drumul are pojghiță de gheață, fără a fi însă cu-adevărat înzăpezit. Așa cum bănuiam, forestierii își văd de treabă nederanjați. Am întâlnit și o sărăriță de-a drumarilor, însă. La ieșire din Strâmbu, vestea bună este că porțiunea decapată de drum a fost reparată. Însă mare atenție la căderile de pietre, aproape de zona de vârf. Oricum, acest drum va fi oficial închis pe timp de iarnă, zona fiind cunoscută ca fiind un ”pol al zăpezilor” în Maramureș, chiar dacă oficialitățile din Băiuț ne recunosc că n-au mai avut o iarnă ca odinioară, cu zăpadă până la streșinile caselor, de peste zece ani…