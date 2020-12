Program social SLI MM: 53 de dosare soluționate în octombrie

Prin programul social derulat, Sindicatul Liber din Învățământ Maramureș (SLI MM) a soluționat, în luna octombrie, 53 de dosare, cu un total de peste 43.000 de lei. Solicitările au fost variate, de la cheltuieli medicale (ochelari), intervenție chirurgicală până la spitalizare COVID-19 ori deces. Sumele au fost cuprinse între 70 de lei și 5.000 de lei. Dosarele s-au înregistrat la unități de învățământ din: Rozavlea, Baia Mare, Poienile de sub Munte, Sighet, Ruscova, Seini, Ulmeni, Băița de sub Codru, Ocna Șugatag, Tăuții-Măgherăuș etc.