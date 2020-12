România începe, azi, aventura europeană

Naţionala de handbal feminin a României începe aventura europeană, Campionatul European fiind găzduit în acest an de Danemarca (3-20 decembrie), după ce iniţial în acest eveniment era implicată şi Norvegia, însă guvernul nu a dat undă verde pentru organizarea de meciuri din cauza pandemiei care a afectat întreaga lume.

România a fost repartizată la CE din Danemarca în Grupa D, unde se mai regăsesc Germania, Polonia şi Norvegia, trei dintre echipele care-şi vor disputa jocurile la Kolding calificându-se în faza următoare.

Din păcate, România a pierdut două jucătoare importante pentru acest turneu final, pivotul Crina Pintea şi extrema dreaptă Laura Moisă (fostă Chiper), ambele fiind depistate pozitiv la testul Covid-19.

Lotul României • Portari: Denisa Dedu (CSM București), Yulyia Dumanska (Podravka Koprivnica), Ana Maria Măzăreanu (Gloria Bistrița); Extremă stânga: Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Alexandra Dindiligan (HC Zalău), Ana Maria Iuganu (SCM Gloria Buzău); Inter stânga: Anca Polocoșer (CS Minaur Baia Mare), Cristina Neagu (CSM București); Centru: Cristina Laslo (CS Minaur Baia Mare), Andreea Popa (CS Minaur Baia Mare), Eliza Buceschi (Rapid București), Ana Maria Țicu (SCM Craiova); In­ter dreapta: Laura Popa (Rapid București), Ana Maria Savu (SCM Craiova); Extremă dreapta: Sonia Seraficeanu (CS Minaur Baia Mare); Pivot: Lorena Ostase (CSM Slatina), Alexandra Subțirică Iovănescu (SCM Gloria Buzău). Staff: Bogdan Burcea (principal), Robert Licu (secund), Jaume Fort Mauri (cu portarii), Ștefan Ciuntu (preparator fizic), Ioan Radu Cheregi (performance analyst), Florin Ciocoiu (doctor), Valentin Cucu (kinetoterapeut), Lavinia Vlangar (kinetoterapeut), Nicoleta Alexandrescu (team manager), Doru Costică (media manager).

Programul Grupei D • Joi, 3 decembrie: România – Germania (ora 19.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport); Norvegia – Polonia (ora 21.30) • Sâmbătă, 5 decembrie: Polonia – România (ora 17.00, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport); Germania – Norvegia (ora 19.15) • Luni, 7 decembrie: Germania – Polonia (ora 19.15); România – Norvegia (ora 21.30, Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look Sport).

În Grupa A vor evolua Franţa, Danemarca, Muntenegru şi Slovenia, Grupa B este compusă din Rusia, Spania, Spania şi Cehia, iar în Grupa C se vor întrece Olanda, Ungaria, Serbia şi Croaţia.