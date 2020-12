În Dumbrăvița • Școala profesională, extinsă și modernizată

Comuna Dumbrăvița are o școală profesională modernă ce deservește copiii din trei sate și nu numai. În ultimii ani, aceasta a fost extinsă și modernizată din fonduri proprii, dar și guvernamentale.

„Școala profesională din Dumbrăvița este acum o școală modernă, dotată cu toate cele necesare pentru a le asigura copiilor din comuna noastră condiții bune pentru a studia. Am extins și am modernizat școala din Dumbrăvița, accesând fonduri din surse locale și guvernamentale, așa că acum copiii din trei localități beneficiază de o școală renovată și spațioasă, în care au toate condițiile. Astfel de investiții sunt necesare în comunitățile locale și ar trebui să le oferim tuturor copiilor din județ școli noi, moderne, dotate cu tot echipamentul necesar” – spun reprezentanții primăriei din Dumbrăvița.