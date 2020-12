Ultimul meci al anului

Turris-Oltul Turnu Măgurele – ACS Fotbal Comuna Recea

Ultima etapă a Ligii 2 se va consuma în zilele de 5, 6 şi 8 decembrie, etapă în care ACS Fotbal Comuna Recea se va deplasa la Turris-Oltul Turnu Măgurele, meci programat pentru sâmbătă dimineaţa, de la ora 11.00. Deplasare din care maramureşenii vor încerca să scoată maximum şi să termine anul cu un rezultat mulţumitor.

Gruparea maramureşeană merge în fieful unei adversar rănit în orgoliu, ce nu a mai cunoscut gustul succesului din etapa 9 (4-1 cu CSM Reşiţa). Iar de atunci multe s-au întâmplat în sânul echipei teleormănene, patronată de fiul lui Liviu Dragnea. A fost schimbat Erik Lincar, a venit Eugen Trică, însă olteanul nu a izbutit să câştige niciun un meci în campionat. A realizat, în schimb, marea surpriză în „16”-imile Cupei României, eliminând gruparea antrenată de Leo Grozavu, Sepsi, scor 1-0. Ca atare, Turris va aborda meciul cu Recea cu moralul excelent şi va face orice pentru acontarea celor trei puncte. Moral ridicat există şi în tabăra echipei lui Nae Constantin, în urma victoriei cu Pandurii (2-0), însă rămâne de văzut dacă există şi putinţă pentru un final fericit.

Turriso ocupă locul 11 înaintea etapei 15, cu 18 puncte acumulate, pe când ACS Fotbal Comuna Recea este în coada Ligii 2, pe poziţia 18, cu 14 puncte adunate.

Programul etapei 15 • Sâmbătă, 5 decembrie, ora 11.00: SCM Gloria Buzău – Aerostar Bacău; Pandurii Târgu Jiu – U Craiova 1948; Turris-Oltul Turnu Măgurele – ACS Fotbal Comuna Recea; Concordia Chiajna – CSM Slatina; Farul Constanţa – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; CSM Reşiţa – Ripensia Timişoara; Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti (ora 12.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport) • Duminică, 6 decembrie: CS Mioveni – Viitorul Pandurii Târgu Jiu (ora 11.00, Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport); ASU Politehnica Timişoara – FC Rapid Bucureşti (ora 13.30, Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport) • Marţi, 8 decembrie: FC Universitatea Cluj-Napoca – Dunărea Călăraşi (ora 16.45, Digi Sport, Telekom Sport, Look Sport); Metaloglobus Bucureşti stă.