Partidul Naţional Liberal a câştigat alegerile Parlamentare în Maramureş

După centralizarea şi numărarea voturilor, se poate concluziona că PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL a câştigat alegerile parlamentare în judeţul nostru, cu 32.568 de voturi la Camera Deputaţilor şi 33.339 de voturi la Senat.

Iată rezultatele parțiale care urmează a fi validate de Biroul Electoral Central:

Camera Deputaților

• Număr total de alegători care s-au prezentat la urne – 122.930 • Număr total de alegători care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente – 112.808 • Număr total alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale suplimentare – 8.917 • Voturi cu urna specială – 1.205 • Voturi nule – 2.122.

Voturi valabil exprimate, conform ordinii de pe buletinul de vot: UDMR – 6.171, PSD – 30.776, PRO ROMÂNIA – 5.550, PMP – 9.803, PNL – 32.568 • ALIANȚA USR PLUS – 16.961 • Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache – 804 • Alianța Renașterea Națională – 678 • Partidul Verde – 577 • Partidul Ecologist Român – 1.550 • PPU (Social-Liberal) – 1.416, Alianța pentru Unirea Românilor – 8.740, Partidul România Mare – 1.028, Partidul Noua Românie – 349, Uniunea Armenilor din România – 76, Uniunea Croaților din România – 94, Asociația Macedonilor din România – 88, Uniunea Bulgară din Banat-România – 54, Asociația Liga Albanezilor din România – 95, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România – 22, Asociația Partida Romilor ”PRO-EUROPA” – 292, Uniunea Democrată Turcă din România – 81, Uniunea Polonezilor din România – 32, Asociația Italienilor din România – ROASIT – 58, Uniunea Culturală a Rutenilor din România – 167, Forumul Democrat al Germanilor din România – 144, Uniunea Ucrainenilor din România – 1.298, Uniunea Elenă din România – 66, Uniunea Democratică a Slovacilor și Cehilor din România – 82, Federația Comunităților Evreiești din România – 150

Uniunea Sârbilor din România – 62.

Senat

• Număr total alegători care s-au prezentat la urne – 122.930 • Număr total alegători care s-au prezentat la urne, înscriși în listele electorale permanente – 112.808 • Număr total alegători care s-au prezentat la urne înscriși în listele electorale suplimentare – 8.917 • Voturi cu urna specială – 1.205 • Voturi nule – 1.851.

Voturi valabil exprimate, conform ordinii de pe buletinul de vot:

UDMR – 6.069, PSD – 31.123, PRO ROMÂNIA – 5.037, PMP – 10.752, PNL – 33.339, ALIANȚA USR PLUS – 17.300, Partidul Național Ță­rănesc Maniu-Mihalache – 671, Alianța Renașterea Națională – 670, Partidul Verde – 734, Partidul Ecologist Român – 1.777, PPU (Social-Liberal) – 1.366, Alianța pentru Unirea Românilor – 9.672, Partidul România Mare – 1.022, Partidul Noua Românie – 483.

***

PNL a câștigat în fața PSD patru tururi de alegeri, în ultimii doi ani, în Maramureș: europarlamentare și prezidențiale în 2019, locale și generale în 2020.

„Le mulțumesc tuturor maramureșenilor care au mers la vot și au votat pentru proiectele de dezvoltare a județului nostru. E un semn de încredere în echipa PNL, o echipă puternică, solidă, care are ca obiectiv clar construirea unui Maramureș prosper, un Maramureș în care tinerii să găsească oportunități și să nu mai plece în căutarea unei vieți mai bune. Îi asigur pe toți maramureșenii că parlamentarii PNL, care vor reprezenta județul nostru în Senat și Camera Deputaților, vor respecta Angajamentul pentru Maramureș și pentru Planul lui Bogdan și vor susține toate proiectele de dezvoltare asumate în fața dumneavoastră” – afirmă președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan.

PNL Maramureș are încredere că în perioada următoare se va construi o majoritate parlamentară dedicată dezvoltării României, care va vota un guvern responsabil, pentru a valorifica potențialul celor peste 80 miliarde de euro care vor ajunge în țara noastră în următorii 4 ani.