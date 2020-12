Prima victorie a sezonului • CSU Brașov – Știința Explorări Baia Mare 0-3 (-18, -9, -9)

Știința Explorări a contabilizat prima victorie a sezonului, în turneul de la Zalău băimărenii dispunând de amatorii de la CSU Brașov, scor 0-3 (-18, -9, -9). O victorie previzibilă, în dauna unui adversar modest, care nu a pus probleme decât în primul act. În celelalte două, formația antrenată de Marius Botea și le-a adjudecat de o manieră ce nu necesită comentarii.

În ultimul turneu din acest an, Știința Explorări mai are de jucat cu CSU UV Timișoara (11 decembrie), Arcada Galați (12 decembrie) și SCMU Craiova (13 decembrie).

Evoluția scorului • Setul I: 1-4, 6-8, 8-14, 12-19, 18-25; Setul II: 0-7, 3-14, 7-20, 9-25; Setul III: 0-4, 1-9, 5-15, 6-20, 9-25.

• CSU Brașov: Nițu, Apostu, Rusu 2 p, Braic 4 p, Tîrcavu 4 p, A. Bălhăceanu 5 p, Albu (libero). Au mai jucat: Bruja, C. Pop 3 p, Bulmez.

• Știința Explorări Baia Mare: Răileanu 8 p, Aldea 8 p, S. Dragomir 5 p, Cheagă 14 p, Silvășan-Pașca 5 p, Țuțea 4 p, Crișan (libero). Au mai jucat: Badea 1 p, Catrina, Zhelyazkov 3 p, M. Talpă, Butnaru 3 p, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț. • Au arbitrat: Cristian Botezatu (Piatra Neamț) și Cosmin Tudorache (București). Observator FRV: Dinu Olăhuț (Baia Mare).