România, învinsă de Norvegia

România a fost învinsă de Norvegia în ultimul meci al Grupei D de la Campionatul European de handbal feminin, 20-28 (13-13), dar s-a calificat în grupele principale. Din păcate, tricolorele vor aborda faza a doua a competiţiei fără niciun punct, iar şansele la o semifinală sunt aproape nule.

Chiar dacă România a pierdut în detrimentul nordicelor, fetele selecţionerului Bogdan Burcea au avut cea mai consistentă evoluţie de la acest CE, drept dovadă că am fost egalele nordicelor după prima repriză, 13-13. Jocul surprinzător de bun al României a continuat şi în partea secundă, evoluţie care ne-a adus şi în avantaj, însă totul s-a dereglat după minutul 45. Având o bancă sub nivelul titularelor, jucătoarele au cedat fizic şi Norvegia, datorită experienţei, s-a desprins decisiv, 20-28, un rezultat prea aspru după comportarea pozitivă a României. Important e ca tricolorele să se menţină pe linia arătată în acest meci şi în confruntările din grupa principală, unde nu are de pierdut nimic, ci doar posibilitatea de a creşte de la meci la meci.

• România: Yulyia Dumanska (6 intervenţii), Denisa Dedu (9 intervenţii), Ana Maria Măzăreanu – Elena Dincă, Alexandra Subţirică Iovănescu, Eliza Buceschi 4, Cristina Neagu 4 (1 din 7 m), Cristina Laslo 2, Andreea Popa, Laura Popa 3, Anca Polocoşer, Lorena Ostase 6, Sonia Seraficeanu, Ana Maria Iuganu 1, Ana Maria Savu. Antrenor: Bogdan Burcea. • Norvegia: Lunde (15 intervenţii) – Reistad 1, Arntzen, Kristiansen 2, Frafjord, Loke 1, Skogrand 1, Mork 4 (3 din 7 m), Oftedal 5, Aune 3, Dale 5, Jacobsen, Herrem 6, Solberg. Antrenor: Thorir Hergeirsson.