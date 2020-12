Se închid sau nu drumurile peste munți, în Maramureș?

Ultima strigare la trecători!!

După știința noastră, avem trei drumuri care se închid oficial pe timp de iarnă, în Maramureș. Anul trecut, două dintre ele nu au fost închise deloc, datorită iernii oarecum blânde. Zilele trecute, am avut șansa de a trece probabil ultima dată în anul 2020 pe două dintre ele.

Cele trei drumuri sunt următoarele. Cavnic-Băiuț, drum județean, supus recent unor lucrări de modernizare, parțial finalizate. Pe acel drum au reînceput să apară alunecări și căderi de pietre, datorită diferențelor mari de temperaturi între zi și noapte. De obicei, acest drum se închide oficial, sub amenințarea amenzilor, pentru că devine periculos fie și numai cu strat de gheață. Pe de altă parte, el devine, peste iarnă, un rai al tăietorilor de lemne, care trag bușteni pe unde vor, inclusiv pe carosabil, dacă tot nu e trafic.

Alt superb și foarte eficient drum este cel intercomunal și turistic dintre Groșii Țibleșului și Botiza. L-am parcurs recent. Adevărul despre el ni-l spune Nicolaie Burzo, primarul comunei Groșii Țibleșului.

„Nu l-am închis nici iarna trecută. Dacă nu e zăpadă mare, nu-l închid, e superb iarna. Dar da, am probleme cu tăietorii de lemne, trag pe asfalt, rup semne. Am acum o firmă din zona ucraineană care nu înțelege, îi am și filmați cum trec cu camioane și rup toate semnele de circulație din curbe. Aștept să repare. Dar voi cere Prefecturii și Consiliului Județean să mi se acorde sprijinul Jandarmeriei, că nu se mai poate cu ei…”, spune edilul.

Am parcurs drumul, într-adevăr, sunt rampe de încărcare lemne în drum, în asfalt. Peste cinci puncte. De asemenea, pe trecerea spre Botiza, încep să reapară mici afundări-alunecări de teren pe drum, care vor crea mari probleme, netratate acum cu seriozitate.

Al treilea drum, nici el închis iarna trecută, este cel intercomunal dintre Strâmtura și Petrova, o facilă traversare între văile Izei și a Vișeului. Și aici, apar afundări ale drumului pe partea Strâmturii, de asemenea alunecări de teren în cătunul aparținător Petrovei, în 3-4 locuri.