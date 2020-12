Vor să intre în curtea ţăranului cu forţa!

Pînă acum, medicii veterinari aveau acces în gospodăriile ţăranilor doar cînd erau chemaţi să consulte şi să trateze animalele bolnave, primind plată pentru serviciile prestate. Cu alte cuvinte, aveau dreptul să pătrundă în curtea omului doar cu acordul acestuia. Aşa este normal, în litera şi spiritul Constituţiei. Dar în 2 decembrie 2020, Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a publicat pe site-ul propriu un proiect de ordin, aflat în procedură de transparenţă decizională, prin care proprietarii exploataţiilor nonprofesionale (gospodăriilor ţărăneşti) sînt obligate să permită intrarea medicilor veterinari oficiali în control la animalele din grajd.

Motivul invocat este acela că în gospodăriile ţăranilor animalele sînt adesea afectate de boli transmisibile precum pesta porcină africană. Dacă ordinul va apărea, medicii veterinari vor face inspecţii anuale obligatorii nu doar în fermele comerciale, ci şi în gospodăriile ţăranilor – chiar dacă aceştia au puţine animale, un porc, o vacă, un cal, pe care le cresc pentru nevoile proprii.

Este adevărat că unii ţărani (cunosc cîteva cazuri) cresc vacile, porcii, oile, caprele, găinile în condiţii proaste. Adesea, gospodarii care exploatează animale au case mari, cu toate dotările civilizate, dar grajdul, coteţul, poiata, padocul sînt ca vai de ele. Porcii sînt înghesuiţi în coteţe de beton, în boxe individuale mici, pe po­dea de beton, fără scurgere bună, fără lumină, fără aerisitori, fără posibilitatea să iasă într-un ţarc ca să se plimbe şi să stea la aer şi soare.

În grajdurile ţărăneşti, vacile stau toată iarna sau tot anul pe stabulaţie, în adăposturi supraa­glomerate, neventilate, neluminate corespunzător, fără să fie scoase afară măcar o oră sau două pe zi. Tot acolo sînt şi mulse, igiena laptelui fiind greu de respectat în spaţiul închis. Apreciem că 10-20% dintre ţărani sînt neglijenţi şi neatenţi la condiţiile de viaţă ale animalelor pe care le exploatează şi după care trăiesc. Nu e doar vina lor!

Statul are un „Program al acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor” şi un „Program de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor”, pe care intenţionează să le modifice. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor doreşte „inspecții oficiale în exploatațiile nonprofesionale”, o dată pe an, în perioada februarie-mai.

În exploataţiile nonprofesionale de porci, medicul de liberă practică va efectua inspecții clinice obligatorii, în perioada septembrie-octombrie. Medicul va interzice creșterea liberă a porcinelor domestice pe păşune sau în pădure, pentru a evita contactul acestora cu mistreții.

Proiectul de ordin prevede că vor fi recoltate probe de ser și sînge intracardiac sau din cavitățile corporale de la toți mistreții vînați, în zece județe, printre care se află şi Maramureşul, avînd în vedere vecinătatea cu Ucraina. Probele vor fi examinate serologic şi virusologic, prin testul ELISA şi Real Time PCR.

O altă propunere de modificare este ca medicii să preleveze probe de la puii de carne din cîte 5-10 ferme pe judeţ şi să fie analizate tot la doi ani în direcţia salmonellozei, campylobacter, escherichia coli, aşa cum prevede Decizia 1729 / 17 noiembrie 2020 a Comisiei Europene privind monitorizarea și raportarea rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale (parazitare).

Medicii veterinari vor putea intra, o dată pe an, şi în gospodăriile care produc, depozitează şi procesează legume, fructe şi cereale. Cineva de acolo de sus se gîndeşte că în pieţele ţărăneşti ajung conserve şi produse proaspete de origine vegetală care nu sînt controlate de nimeni. (De parcă legumele şi fructele importate din Turcia ar fi verificate la graniţă de cineva!)

Iată că statul merge mai departe pe calea distrugerii ţăranilor. Mai întîi, nu le dă subvenţii (precum fermelor comerciale), deci îi decapitalizează cu intenţie, apoi închide tîrgurile şi pieţele (deşi Constituţia României prevede dreptul la tîrguri şi pieţe libere) şi în cele din urmă le impune reguli de biosecuritate şi cazare greu de respectat. Statul român şi Uniunea Europeană nu înţeleg faptul că agricultura ţărănească, de familie, este cea mai sustenabilă şi cea mai potrivită pentru omenire, avînd o tradiţie verificată de secole.