Goana după AUR

Campania pentru alegerile parlamentare, din acest an, a avut o stare pandemică. Deși s-au făcut pronosticuri în care credeau cei care le-au emis, a venit seara pigmentată cu multe decepții, dar și cu gânduri împlinite. Am constatat că, în politică, bucuria unora și supărarea altora nu întotdeauna sunt în acord cu țara. Rezultatele alegerilor pun la grea încercare alianțele pentru formarea noului guvern. Aritmetica rezultatelor este greu de rezolvat. Ambiții politice, grija de a nu rata ocazia prinderii puterii, tensiuni în partide, reproșuri pentru eșecuri. Oricum, țara trebuie guvernată, iar pandemia nu se dă dusă.

Să vedem câtă prețuire poartă poporului care a mers la urne (e adevărat cam anemic) cei care negociază puterea. Până atunci doresc să notez surpriza acestor alegeri. În ziua desfășu­ră­rii scrutinului electoral, comentatorii făceau aluzii la o forță politică născută din spuma mării. Un limbaj esopic mi-a atras atenția. Cine este? De unde vine? Spun sincer că nu am ghicit din prima. Credeam că este o tactică de îmbălsămare a privitorilor într-o zi cu mai multe necunoscute. Nici când am aflat că este vorba despre AUR (Alianța pentru Unitatea Românilor) nu mi-a venit a crede. L-am întâlnit prin știrile de presă, dar nu avea chip de învingător, care să pună în dificultate chiar formarea noului guvern. De unde vine AUR și ce oferă țării?

Știam că vine dintr-o mișcare unio­nistă. Liderul, George Simion, este cunoscut ca un personaj care s-a manifestat deseori la Chișinău. Sub flamură unionistă. Vine din atmosfera mulțimilor entuziaste ale stadioanelor. El declara: „Am învățat mai mult de la peluze decât în toate școlile prin care am trecut”. Ne spune că formula “Basarabia e România” a fost zămislită de oamenii crescuți în peluze. Este preocupat să schimbe legea care a înăsprit siguranța pe stadioane. Fanii își exprimă punctul de vedere prim mesaje xenofobe. Am citit broșura răspândită pe străzi înainte de ziua alegerilor. Un amestec de naționalism, care „nu este însetat de răzbunare, ci de dreptate.” Apoi familia este celula de bază. Minoritățile sexuale și drepturile lor nu fac parte din proiectul AUR. Patria, credința, libertatea de a lupta împotriva marxismului fac parte din proiectul de țară. La care se adaugă școala, agricultura, „țăranul român care reprezintă șansa redresării României, dar și speranța renașterii lumii occidentale.”

Învinuiește felul slugarnic în care ne raportăm în alianțele noastre externe care afectează grav prestigiul României. George Simion spune în cărțulia lui că „Polonia este un exemplu pentru noi, ca țară care a reușit să își apere interesul național în cadrul Uniunii Europene și NATO”. Toate acestea, și multe altele, fac parte din programul partidului. Deslușiți singuri aceste păreri. Ca unul care m-am ocupat de destinul țării românești de dincolo de Prut, am auzit de activistul social și naționalist George Simion. Ba l-am întâlnit și la Baia Mare. L-am auzind vorbind. Un discurs simplist, alcătuit din îndemnuri, multă peltea politică, fără consistență. Muzica națională o ascult, dar interpretul acesta nu-mi este ideal. Nu ne putem pune cu votul. Ca lider al unui partid devenit relevant pentru politica națională, peste noapte, George Simion are de gestionat o sarcină dificilă. Mai ales că are în program dimensiunea națională în care eu cred.

Nu ca forță politică. Apoi, mă număr printre cei care nu au știut pe ce turnantă a venit AUR. Oricum a provocat, brusc, o goană greu de bănuit. Deocamdată nici măcar nu știu cine-i sunt liderii. Vom afla și vom scrie. Oricum, Basarabia nu este un concept formulat la peluze. Cu tot respectul pentru spectacolul din teren. Unionismul motivat, argumentat, efectuat nu se face cu propagandă ieftină. George Simion cam face scrimă cu vorbele. Nu are nimic din statura unui unionist real. Rog să fiu contrazis!

N-am terminat bine de scris acest text, că o altă veste ne-a luat prin surprindere: premierul Ludovic Orban și-a anunțat demisia din fruntea Guvernului. Semn că apele se învolburează prea tare. Dar măcar să nu iasă de tot din matcă.