Apariție de carte la Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare

La Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare a apărut lucrarea cu titlul: „Scrisori Pastorale de Crăciun și de Paști. Evenimente 2012-2020” volumul II, al cărei autor este Preasfințitul Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj.

Primul volum a apărut în anul 2012, având titlul: Scrisori pastorale de Crăciun si de Paști evenimente 1996-2011. Volumul respectiv, reunea într-o colecție editorială aceste Scrisori Pastorale care au fost publicate de-a lungul anilor în revista „Reînvierea” a Episcopiei de Lugoj, revista „Magnificat” a tinerilor din Eparhia de Lugoj și prin diferite publicații religioase, dar și de multe ziare din presa locală de pe teritoriul eparhial, respectiv pe pagini de internet. Volumul II are același titlu: „Scrisori pastorale de Crăciun și de Paști; Evenimente 2012-2020”. Această lucrare este o continuare a volumului I și are aceeași tematică pe o perioadă succesivă de opt ani (2012-2020). Prefața cărții este semnată de Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General al Eparhiei de Lugoj. Acest volum nu este sistematizat în capitole, ci temele se succed cronologic pe fiecare an, astfel că, în loc de capitol, este indicat numai anul cu evenimentele. La anul respectiv sunt incluse și pastoralele de Crăciun și de Paști.