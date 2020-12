În Cavnic vor fi desfiinţate unele taxe locale

Nici nu s-a anunțat bine instituirea unei taxe speciale de 2% din impozit, pentru transportul public local, începând de anul viitor, că primarul Cavnicului a ieșit public anunțând că va propune anularea acestei taxe, la pachet cu alte trei.

Asta deoarece nemulțumirea căvnicarilor care nu folosesc transportul public în comun a fost mare, așa că edilul le dă ascultare. Totuși, hotărârea trebuie să treacă la vot în ședința de consiliu local, for în care primarul nu se bucură de sprijin.

„Am luat decizia, în urma unor analize și consultare amănunțită a legilor, să merg în fața consiliului local, în regim de urgență și să cer desființarea tuturor taxelor speciale. Astfel, am demarat procedura de eliminare a celor patru taxe locale, deoarece cred că sunt soluții de recuperare a acestor bani, de compensare a fondurilor încasate din taxele impuse, fără majorarea impozitelor și taxelor locale, însă impozitele locale nu pot fi nici micșorate. În Codul Fiscal scrie clar. Vor fi și alte hotărâri pentru a compensa eliminarea acestor taxe. Însă din acest moment, eu primarul, am intrat în opoziție. Partidele PMP, PLUS și AUR, care au format majoritatea în consiliul local, conduc, iar USR și PNL au rămas în opoziție. Membrii lor iau deciziile, ei decid tot!” – a spus Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic.

El a convocat Consiliul Local de îndată, în ședință extraordinară, ce va avea loc vineri, de la ora 10, pe ordinea de zi figurând şi revocarea hotărârii privind instituirea unei taxe speciale de susținere a transportului public local de persoane prin curse regulate pe raza orașului Cavnic.