Apariţie editorială: Călător în Țara Sfântă

La editura „Armonii Culturale”, din Adjud – Vrancea, a apărut recent cartea „Călător în Țara Sfântă” – autor Grigoraș Ciocan, din satul Jugăstreni, comuna Vima Mică.

„Cu pașii mei am trecut aceste locuri. Și acum parcă trăiesc momentul cu câtă emoție am urcat Golgota până sus, până unde Domnul Hristos a fost pus pe cruce și răstignit. Am scris ce am văzut și ce mi-a plăcut, cu speranța că și acei ce vor citi aceste versuri să rămână încântați de această minunată și binecuvântată de Dumnezeu: „Țara Sfântă, Țara Creștinătății” – scrie autorul.