În Băiuţ – dar din dar se face rai de Crăciun!

O frumoasă acţiune a avut loc în aceste zile în comuna Băiuţ, aparent dintr-o întâmplare, dar şi din implicarea unui grup de inimoşi. Aflăm că un grup de băiuţeni a lansat o chetă de produse alimentare neperisabile, pentru familiile necăjite din comună. Ca să aibă şi acei oameni sărbători împlinite. Care a fost rezultatul? Ni-l spune unul dintre inimoşi.

„Totul a început cu un telefon pe care l-am primit de la cineva, să încerc să ajut o familie săracă. Mi-a venit ideea să facem la magazinele noastre o chetă de produse neperisabile. Am cerut de la primărie o listă a persoanelor cu probleme, am stabilit 80-90 de familii care ar trebui să primească ceva. Am avut o surpriză neaşteptată, s-a adunat de ordinul a sute de kilograme de zahăr, făină, orez, paste. Acum facem pachetele şi încercăm să le distribuim sâmbătă. Suntem foarte mulţumiţi de rezultat şi vom încerca să facem la fel de Paşti. Ce să vă zic, un singur patron de magazin ne-a dat marfă de 5 milioane lei vechi… în plus, am observat şi invers, că cei ce au mai puţin au sărit să ajute…”, spune Alexandru Raţ, unul dintre inimoşii din grupul de voluntari.