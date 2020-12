Cultura pe cont propriu

Este sâmbătă, și mulți ani, în această zi, ziarul nostru și-a obișnuit cititorii cu o pagină de cultură. De aceea, din reflex, la sfârșit de săptămână, abordez un subiect care provoacă spiritul. Evident, nu putea fi ocolită agresiunea pandemiei asupra culturii, în sensul larg al conceptului. Criza sanitară a oprit anvergura firească a manifestărilor cu public. Omul este sub ocheanul acestui virus fără naționalitate, lipsit de cultură și, evident, fără omenie. Ce-i mai rău pe lumea asta. A lovit în bruma de normalitate de care ne mai bucuram. Am fost consemnați acasă, s-a inventat consumul cultural fără spectatori. Noua rețetă casnică, în regim domestic, actul cultural îl privim prin sticlă, adică în format digital, de unde rezultă o suplă gratuitate.

Dar publicul? Unde e publicul, cel care aplaudă la scenă deschisă. Da, după adoptarea restricțiilor și anularea tuturor evenimentelor culturale, care presupun public, instituțiile au încercat să-și adapteze oferta. Aceste instituții au rămas deschise, deși sunt închise. În acest paradox stă cultura în pandemie. Teatrele, marile opere și filarmonici au produs spectacole pentru noi, numit public online. Stăm pironiți în fața diferitelor ecrane, și ne amăgim că trăim marile emoții. Aplaudăm singuri, comentăm în cerc foarte restâns, cu iluzia că trăim în actualitate. De pildă, pentru publicul obișnuit cu sala de spectacole, totul este un surogat, un compromis. Nu cumva să ne obișnuim cu această ofertă artificială. Atunci s-ar întâmpla marea fractură între actul artistic și publicul lui.

Au apărut diferite constatări cu iz încurajator. În această criză la domiciliu s-au citit mai multe cărți, s-a ascultat mai multă muzică. Nu cred că pandemia a format mai mulți cititori ori mai mulți melomani consecvenți. Cei care au fost, au rămas. Este bine, totuși, când plictiseala și disperarea sunt lecuite prin lectură și audiții muzicale. Apoi să nu uităm că accesul la cultură, în multe locuri, este condiționat de computer. Da, mediul online nu te lasă pustiu, dar nu are pârghii de trăire supremă a actului artistic. Cum îl ai în sala Ateneului Român, ori la Scala din Milano. Ce relevanță are o expoziție de pictură vernisată online, sau una deschisă la Colonia Pictorilor? Zău, plâng simezele după privitorii de artă și mai ales după comentariile din fața tablourilor.

Este o cultură pe cont propriu. Fiecare se descurcă cum poate. Cei mai izolați sunt scriitorii. Dacă publică o carte, de obicei în regie proprie, își aduc cartea acasă și o dăruiesc celor din jur. Și aici autorul trebuie să respecte regula sanitară. O dăruiește în grabă, și pleacă. Nici mulțumirile nu sunt suficient de rotunde. Că nu se aud prin masca pandemică cuvintele cuvenite în asemenea împrejurări. Chiar mie mi s-a întâmplat în acest an. Mi-am publicat o carte pe banii mei. Am dăruit-o câtorva prieteni și unor apropiați. Am recurs și la o metodă de autor pandemic. Am dăruit cartea fetelor de la farmacia din colț, vânzătoarelor de la pâine și legume și fructe. M-am bucurat că mi-au mulțumit pentru dar. O șansă este difuzarea prin librării, dar și ele sunt orfane de cumpărători.

Dacă această cultură pe cont propriu este oarecum trează, ce să zicem de marile concerte în aer liber? Unde forța actului muzical se manifestă în plenitudinea lui. Nu au fost, în acest an, proiecte pentru cultură. Au fost suspendate manifestări cu tradiție în cultura Maramureșului. De pildă, după patruzeci de ani, nu a avut loc manifestarea literară de la Desești. Nici la Săliștea de Sus, cu aura ei academică. Și în alte așezări cu tradiție. A fost un an pustiu. Ne-am înstrăinat de noi. Noroc că avem memorie și nu uităm ce a fost. Din ce în ce mai mult, facem cultură pe cont propriu.

Online-ul e doar un mijloc de difuzare, dar nu este un vehicul ideal. Sper să treacă acest virus și să pot hori din nou în Satul Copilăriei din Desești. Poate vom umbla a colinda și nu ne vor pofti gazdele în case. Crăciun pe cont propriu. Dă, Doamne, să fie bine!