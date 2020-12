Fă rai din ce ai • „Comori” din lada de zestre a bunicilor, descoperite la Sarasău

Viața la sat și învățarea pot deveni valoroase dacă știi să faci rai din ce ai. Prima misiune de căutare de comori în localitatea Sarasău a luat sfârșit. Organizatorii „vânătorii de comori” și-au dorit ca prin această inițiativă să impulsioneze elevii să identifice obiecte de poveste în lada de zestre a bunicilor, să ceară informații despre ele și să aprecieze patrimoniul etnocultural al locurilor unde s-au născut, unde au crescut părinții lor, străbunicii, stră-străbunicii. La finalul competiției s-au dat și premii.

O cojelcă din 1900, o covată veche de vreo 70 de ani, un voșalău de care a făcut rost stră-străbunica Docă prin 1851 și un dulap din lemn de brad de peste o sută de ani – acestea au fost cele mai de preț comori descoperite de copiii din Sarasău în misiunea de identificare a obiectelor vechi din familie. Câștigătorii au fost desemnați de un juriu format din: dr. muzeograf Mirela Barz, muzeograf Nicoleta Nemeș, profesor în­vă­țământul primar Maria Abrudan, directorul Daniela Lazăr, prof. Claudiu Holdiș.

Categoria elevilor de clasa a IV-a a fost câștigată de Naomi Dudaș (10 ani) care a scos din lada de zestre a mamei ei cojelca străbunicii. Un obiect de lemn datând din anul 1900. „Pe cojelcă se punea lâna și de pe ea se toarcea pe fus. Bunica mea făcea cu ajutorul ei ciorapi de lână și cergi cu care învelea caii. Mama mea a primit o ladă plină cu zestre de la părinții ei atunci când s-a măritat, iar eu o să le păstrez cu grijă chiar dacă nu le mai folosim și o s-o numesc lada mea cu amintiri”.

Sara Boje (11 ani) a câștigat categoria dedicată celor din clasa a V-a. „Am auzit de acest concurs așa că am plecat în căutare de comori unde a locuit străbunica mea. Acolo am găsit o covată de lemn, veche de 70 de ani. Bunica mi-a spus că femeile frământau aluat pentru pâine sau chiar puneau bebelușii când trebuiau să plece la animale. Bunica și-a amintit cu drag că mama ei de Crăciun făcea colăcei în covată, pe care îi dădea la colindători”, a relatat Sara.

Gabriela Branic (12 ani), câștigătoare la categoria celor de clasa a VI-a a descoperit un voșalău, adică un fier de călcat cu cărbuni încinși, de care stră-străbunica Doca a făcut rost prin 1851. ″Bunica mea a spus că se folosește astfel: prima dată se deschidea și se puneau cărbunii, apoi se scutura ca să iasă cenușa. La anumite sărbători se făceau hainele păturele: gatii, cămeși bărbătești, poalele de la cămeși la femei, sumne și șărinci , apoi se călcau”, a povestit Gabriela. Printre atâtea fetițe cțștigătoare s-a remarcat și Gabriel Boșca (13 ani). El a câștigat categoria celor de clasa a VII-a cu un dulap vechi de peste o sută de ani. „Dulapul era al străbunicii mele (născută în 1934), care îl avea moștenire de la mama sa. Dulapul este din lemn de brad…are rafturi pe jumătate și o parte fără, pentru cămăși si haine lungi (lecric). De asemenea are și un sertar în care mama mea mi-a spus că unchiul ei își ținea cursurile de la facultate”, a adăugat Gabriel. Mai multe detalii găsiți pe pagina de facebook Sarasău, leagăn de dor.