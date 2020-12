În Sighetu Marmației • Percheziție domiciliară – contrabandă cu țigări și parfum

Vineri, 11 decembrie, în baza unui mandat de percheziție emis de Judecătoria Sighetu Marmației polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Maramureș au efectuat o percheziție la un imobil de pe strada Gheorghe Șincai.

La fața locului, polițiștii au identificat 14.100 țigarete, de proveniență ucraineană și dutty-free, și 29 de parfumuri despre care există suspiciunea că sunt contrafăcute și pe care un bărbat, de 40 de ani, le oferea spre vânzare prin intermediul internetului.

Toate bunurile au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor și expertizării acestora.

Bărbat depus în penitenciar

Joi, la ora 16.26, polițiștii din Leordina au pus în executare un mandat de executare a pedepsei închisorii emis de Judecătoria Vișeu de Sus, pe numele unui bărbat, de 35 ani, din Poienile de Sub Munte.

Acesta este condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de 2 ani,10 luni și 20 zile cu executare sub aspectul comiterii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis.Bărbatul a fost depus în Penitenciarul Baia Mare.

Dosar penal pentru operațiuni cu articole pirotehnice

Joi, la ora 11.25, polițiștii din Fărcașa au depistat un tânăr, care deținea la domiciliul său mai multe articole pirotehnice fără autorizare.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept”.

Cu petardele nu te joci!

Se apropie sărbătorile de iarnă și ca în fiecare an Poliția Română vă reamintește pericolele la care vă expuneți, atât de ordin fizic, cât și legal, atunci când folosiți materiale pirotehnice.

An de an tinerii se joacă cu petardele, punându-și în primejdie propria viață și a celorlalți. Și an de an se înregistrează accidente nefericite în urma cărora unii dintre aceștia rămân cu infirmități grave pentru tot restul vieții.

Articolele pirotehnice nu sunt jucării iar utilizarea și comercializarea acestora sunt reglementate prin acte normative.

Părinții trebuie să-și monitorizeze copiii și să le explice gravitatea consecințelor și în nici un caz să nu le permită utilizarea lor.

Copiii/tinerii trebuie să înțeleagă că o astfel de „glumă” poate să se sfârșească tragic.

Polițiștii de prevenire maramureșeni vă recomandă să fiți responsabili în tot ceea ce faceți pentru a vă bucura din plin de magia sărbătorilor de iarnă.