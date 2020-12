Premiu important pentru o studentă a Facultăţii de Ştiinţe din Baia Mare

Lucica Pop – masterandă în anul I la Facultatea de Ştiinţe a Centrului Universitar Baia Mare – a obţinut Premiul I pentru cel mai bun articol ştiinţific şi pentru cea mai bună prezentare în cadrul simpozionului internaţional ”Young people and multidisciplinary research in applied life sciences”. Evenimentul, aflat în acest an la a VII-a ediţie, a fost organizat de Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timişoara.

În acest an, evenimentul ştiintific internaţional dedicat studenţilor de la programele de licenţă, masterat şi doctorat s-a desfăşurat online pe două secţiuni: I – prezentare orală (conferinţă) care a inclus 19 conferinţe şi II – poster, unde au fost înscrise 30 de lucrări. Au participat studenţi de la mai multe universităţi de profil din ţară (Timişoara, Iaşi, Bu­cureşti, Craiova, Târgovişte, Petroşani) şi din străinătate (Ungaria, Slovacia, Bangladesh, Serbia, Franţa şi Republica Moldova). Departamentul de Chimie-Biologie din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Centrului Universitar Nord Baia Mare a participat cu două lucrări. Prima, ”Preparation and characterization of polyvinyl alcohol films modified with essential oils”, i-a avut ca autori pe: Lucica Pop, Anca Peter, Anca Mihaly-Cozmuţa, Patrizia Fava şi Andrea Pulvirenti (prezentare orală). Această lucrare, prezentată de studenta Lucica Pop, de la masteratul de Ştiinţă şi Siguranţa alimentului (anul I), a obţinut Premiul I pentru cel mai bun articol ştiinţific şi pentru cea mai bună prezentare. Programul de studiu de masterat Ştiinţa şi Siguranţa Alimentului este o specializare nouă din domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu o durată de studii de doi ani (cursuri de zi), coordonat de Departamentul de Chimie şi Biologie. Cea de a doua lucrare, ”Cryoprotective effect of encapsulation on bakery yeast (Saccharomyces cerevisiae)”, i-a avut ca autori pe: Robert Apjok, Anca Mihaly Cozmuţa, Anca Peter, Leonard Mihaly Cozmuţa (secţiunea Postere). ”Rezultatul obţinut de studenta Lucica Pop este cu totul remarcabil şi ilustrează faptul că, la Centrul Universitar Nord din Baia Mare, există un mediu didactic, ştiinţific şi de cercetare competitiv la nivel naţional şi internaţional şi în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare. În Baia Mare, există programe de studii la nivel licenţă în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare din anul 1999. La nivel de master din anul curent şi foarte curând va exista un program de studii doctorale, având în vedere faptul că trei cadre didactice de la Departamentul de Chimie şi Biologie au obţinut recent abilitarea (dreptul de a conduce doctoranzi)”, a punctat conf. univ. dr. Zoiţa Berinde, directorul Departamentului de Chimie şi Biologie.