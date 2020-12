Băimăreanul Adrian Șter a debutat în Liga 1

Băimăreanul Adrian Șter, component al grupării FC Hermannstadt, a debutat în Liga 1 în jocul echipei sale cu FC Voluntari, câștigat de sibieni cu scorul de 3-2. Și era să o facă chiar cu gol, însă reușita lui Șter din minutul 89 nu a fost validată, centralul fluierând cu fracțiune de secundă mai devreme un penalty, transformat în cele din urmă de căpitanul celor de la Hermannstadt.

Șter este un produs sută la sută a fotbalului băimărean, mijlocașul debutând la seniori pentru FC Municipal Baia Mare (antrenor Dorin Toma) în 2015, la vârsta de 17 ani, pe când gruparea de sub „Dealul Florilor” activa în eșalonul secund. După desființarea acesteia, Adi s-a transferat la ACS Fotbal Comuna Recea, iar după o scurtă perioadă la formația din Liga 3 a făcut pasul către CFR Cluj, aici evoluând pentru echipa secundă. A urmat un periplu de un sezon la Universitatea Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, pentru ca în sezonul 2019-2020 să revină acasă, sub comanda tehnicianului Dorin Toma, însă la CS Minaur. După ratarea promovării în Liga 2, Adrian Șter a considerat că are nevoie de o nouă provocare și a ales echipa secundă a FC Hermannstadt. Având evoluții apreciate, Șter a intrat în vederile echipei mari și a apărut ca rezervă în mai multe jocuri oficiale. Iar duminică a venit momentul debutului, unul care putea fi încununat cu gol, însă ne bucură acest prim mare pas, care sperăm să fie doar unul din cei mulți care vor urma. Felicitări și la cât mai multe apariții strălucitoare pe scena Ligii 1!