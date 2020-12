„Modelul” Târgu Lăpuș – 60% colectare selectivă a gunoaielor!

Insistăm asupra modelului de colectare selectivă a gunoaielor de la Târgu Lăpuș dintr-un singur motiv. Pentru că funcționează! La acest moment, Maramureșul stă pe o bombă ecologică, drept pentru care vrem să amintim doar că se poate…

La acest moment, avem lucrări de încercare de salvare a depozitului ecologic de la Sârbii Fărcașei, un depozit deja necontrolat la Satu Nou-Groși, o platformă de depozitare-transfer nefunc­țională între Arieșu de Pădure și Coltău, din cauza revoltei proprietarilor de terenuri din zonă. Revenim și repetăm, în caz că nu se știe. În funcție de momentul din an și de bugetul avut la dispoziție, unele autorități locale au învățat să-și ascundă gunoiul! De-a lungul anilor, de când cu închiderea gropilor locale, am găsit gunoi îngropat pe lângă râuri, aruncat în aeraje de mină, ori în galerii surpate. Am găsit și gunoi nivelat sub fundație de drum forestier…

Revenim la modelul Târgu Lăpuș.

„În acest moment, selectăm 60% din gunoiul menajer. Dintre cele selectate, vindem hârtia, plasticul curat, sticla, dozele de aluminiu. Mă întrebați de rentabilitate… tocmai v-am spus că nu plătim să aruncăm, ci vindem 60% din ce se adună. În plus, acum de la noi pleacă spre Baia Mare patru autospeciale cu deșeuri pe lună, la rampă, față de 8-10 mașini, anterior. Calculați la 3-4000 lei cât era de plătit pe autovehicul. Problema este că, în acest moment, stațiile de transfer din tot Maramureșul sunt nefuncționale și perimate, ieșite din garanție. Va fi greu de făcut circuitul. Dar se poate”, spune primarul Mitru Leșe.

Din păcate, proverbul se confirmă… nimeni nu-i profet în țara lui, așa că exemplul orașului lăpușean a fost luat numai de comuna Lăpuș, care a apelat la serviciile lor, în rest, toate comunele din zonă preferă să care gunoi masiv spre depozitul dintre Baia Mare și Groși…