Pierdurăm jocul cu oltenii • Știința Explorări Baia Mare – SCMU Craiova 0-3 (-18, -15, -8)

Ca și în precedenta etapă, Știința Explorări a pierdut cu același scor confruntarea cu SCMU Craiova, 0-3 (-18, -15, -8), în turneul VI, ultimul din acest an, care s-a derulat la Craiova. Băimărenii au încercat să nu facă doar act de prezență și în primele două seturi s-au descurcat binișor, dar câștig de cauză a avut formația olteană. Actul trei, totodată și ultimul, a fost sub nivelul așteptărilor și SCMU Craiova s-a impus conform previziunii specialiștilor.

Știința Explorări a încheiat meciurile oficiale din 2020 cu doar două victorii, reluarea campionatului urmând să se reia în 23 ianuarie 2021, însă rămâne de văzut dacă tot sub formă de turnee sau etape normale, cu jocuri acasă și în deplasare.

• Știința Explorări Baia Mare: Răileanu, Aldea 3 p, S. Dragomir 3 p, Cheagă 7 p, Silvășan-Pașca, Țuțea 3 p, Crișan (libero). Au mai jucat: Catrina 1 p, Zhelyazkov 4 p, M. Talpă, Butnaru, Săvoiu (libero). Antrenori: Marius Botea, Gheorghe Socaciu și Ciprian Neamț. • SCMU Craiova: Gommans 9 p, R. Călin 9 p, Bartha 5 p, Lică 17 p, Lupu 7 p, Marelic 10 p, Diaconescu (libero). A mai jucat: Kovacevic 3 p. Antrenori: Dănuț Pascu și Claudiu Mitru. • Au arbitrat: Florin Dragomir (București) și Marius Ștefurac (Ploiești). Observator FRV: Dan Blaha (Curtea de Argeș).